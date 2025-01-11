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亞城中華總會開設數碼和英語課程

亞特蘭大訊
中華總會聖誕慶祝會。(取自臉書)
中華總會聖誕慶祝會。(取自臉書)

亞特蘭大中華總會(Chinese Community Federation of Atlanta, CCFA)會長譚素文(Anna Tam)指出，該會除了不定期的各類活動之外，開設各類有趣課程，最近將開辦數碼和實用英語會話課，希望藉由專業英語學習指導，結合最新AI人工智能科技，幫助華人快速適應美國生活。

譚素文表示，新課程有四大亮點：

‧實用英語學習：從零基礎到進階水平，有老師全程陪伴。

‧AI 科技助力：學習如何使用人工智能工具，如智能手機、平板電腦等，讓科技成為得力助手。

‧文化融入：深入了解美國本地文化，提升生活品質。

‧數碼產品體驗：課程中還將接觸更多實用數字產品，拓展生活應用的技能。

中華總會常設會址，位於華人聚居的亞城郊市Norcross，方便往來，是大亞特蘭大地區重要的華人組織。自1997年成立以來，致力於促進華人社區的凝聚力與文化傳承。

該會作為一個非營利組織，透過舉辦多元化的活動與課程，服務當地僑胞，協助大家在異地生活中保持文化認同，並提升生活品質。從傳統文化活動到現代技能課程，總會旨在為成員提供支持與歸屬感，成為亞特蘭大華人不可或缺的社區支柱。每週活動內容與時間如下：

‧星期二上午10時至中午12時是太極、數碼和英語會話、棋藝與麻將，中午12時至下午1時午膳，下午1時至下午3時棋藝與麻將。

‧星期四上午10時至中午12時卡拉OK唱歌，中午12時至下午1時午膳。

‧星期五上午10時至中午12時太極、手工藝（織毛衣、勾針、串珠）、書法、棋藝與麻將，中午12時至下午1時午膳，下午1時至下午3時棋藝與麻將。

所有活動除了卡拉OK以外，都在總會會所舉行，沒有會員資格的限制，每月會員費20元和午餐20元，參加不限次數。如欲參加中華總會活動或課程，報名與聯繫電話：678-590-1829，或造訪官網：www.ccfatl.org、臉書： https://www.facebook.com/CCFAatl獲取更多資訊。地址：6045 Atlantic Blvd., Suite 214-215, Norcross, GA 30071。

華人 亞特蘭大 人工智能

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