全美罕見 喬州威郡校車完全採用清潔能源

喬州威爾克斯郡(Wilkes)學區是喬州第一個100%校車路線均由電動和丙烷校車(electric and propane buses)提供服務的學區，也是全美的少數幾個。(學區網站)

喬治亞州 威爾克斯郡(Wilkes)日前宣布，該學區 是喬州 第一個所有校車路線均由電動和丙烷巴士(electric and propane buses)提供服務的地區。學區稱，威郡更是全美少數幾個已完全使用清潔能源行駛日常校車路線的郡縣。

2017年，交通總監史帝芬斯(Ron Stephens)上任後，該學區開始努力讓車隊更環保。史帝芬斯意識到70%的公車隊已超過了14年的使用壽命，因此他造訪了郡教育當局，最終制定了一個七年計畫來更新車隊。

史帝芬斯表示，在教育委員會的資助下，首批10輛丙烷巴士於2019年底購買，並在六到八個月後到貨。

史蒂芬斯表示，環保署(EPA)隨後於2020年宣布了清潔校車計畫，允許學區3萬元的信用額度購買丙烷巴士，或免費獲得電動巴士和充電站，以汰換柴油校車。

為了加入EPA的計畫，該學區不想只有丙烷巴士，因此官員們要求在12輛丙烷巴士外再增加5輛電動巴士。此提案很快就被接受了。

現在，該學區擁有22輛丙烷校車和5輛電動校車，比現有路線還多了兩輛備用。

威郡學區從EPA獲得的校車總金額超過230萬元。史帝芬斯表示，由於EPA計畫並未涵蓋丙烷校車的全部費用(通常售價約為13萬5000元)，因此郡教育委員會承擔了其餘費用。

電動和丙烷公車的唯一限制是它們能行駛的距離。電動公車通常無需充電即可行駛約130哩，丙烷公車無需更多燃料即可行駛約200哩。史帝芬斯說，問題是在路上可能缺乏充電站或丙烷。

然而，這些綠色公車的優點仍大於缺點。「丙烷引擎更容易工作，而且工作成本更低，且更清潔。」

史帝芬斯表示，此外，這些校車還配備了空調，而傳統校車沒有空調。

新聞稿稱，威郡學區與Yancey Bros.、Blue Bird和Highland Electric Fleets合作，購買清潔巴士並安裝了五個新的充電站，以支持該學區的五輛電動校車。

但史帝芬斯表示，學區仍保有傳統柴油校車，但僅用於長途行駛，像是考察和體育賽事。