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鼎信銀行高利率定存回饋客戶

亞特蘭大訊
鼎信銀行位於華人聚居的Johns Creek市，圖為該銀行成立時主要董事。
鼎信銀行位於華人聚居的Johns Creek市，圖為該銀行成立時主要董事。

由亞特蘭大華裔和各族裔共同創設的「鼎信銀行」(Loyal Trust Bank)，歲末年終為回饋客戶，特別推出優惠的定存利率。其中，不論是短期的6個月，到長達3年的定存，都有優於當前市場上各銀行的定存利率。

美國聯邦存款準備理事會(FED)啟動降息循環，市場並預期未來一年會再降息聲中，鼎信銀行仍推出了優惠存款利率，客戶只要最低額1000元，就可以存6個月或12個月的定期存款，利率是4.25%。

若準備存2年或3年的定存，也有高達4%的定存利率。

鼎信銀行於2020年1月正式在華人聚居的Johns Creek市剪綵開幕。該銀行是從1998年美國金融危機以來，在喬治亞州極少數被批准成立的新銀行之一，也是唯一一家由華人為主導的新銀行，從存款到貸款，持續按部就班推出針對適合亞裔和華人的銀行商品。

據了解，鼎信銀行在成立之初遇到百年罕見的新冠病毒疫情，當時的疫情持續嚴重影響大眾生活與企業的營運。鼎信銀行抱持著為華人在內的亞裔社區商家服務的態度，積極幫助商家申請聯邦開通的美國小企業管理局SBA「薪資保護貸款計畫」(Paycheck Protection Program，PPP)，行員們從上到下發揮分工協作、默契十足的團隊精神，甚至犧牲睡眠，攜手辛苦投入幫助商家獲得貸款紓困，結果貸款給商家的額度比例名列全美各銀行前茅。深獲社區的肯定。

另據鼎信銀行高管透露，該銀行是唯一總部設在Johns Creek市的銀行。該銀行將是多元文化的亞裔銀行，業務重點是社區商業，同時服務於周邊地區的商業和消費者的高科技數位社區銀行。

鼎信銀行是聯邦存款保險公司(FDIC)保證的銀行，總部地址：11675 Medlock Bridge Road,  Johns Creek, GA 30097，電話：678-783-8018，網址：https://www.loyaltrustbank.com。

利率 貸款 華人

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