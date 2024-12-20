喬州多項稅收、選舉、教育新法 新年啟動

喬治亞州一些新法，包括對於稅收政策、選舉法和教育的重大變革，將於2025年1月1日起生效。圖為喬州州議會。(記者林昱瑄／攝影)

喬治亞州 一些新法律將於2025年1月1日起生效，其中包括對於稅收政策、選舉法和教育的重大變革。

經濟體制改革

參議會第366號法案(SB366)旨在提高喬州 稅收支出的透明度和監督。該法要求每年至少對稅收支出進行12次經濟分析，並優先考慮那些在兩年內到期或花費超過2000萬元的法案。

它並要求州長預算中詳細匯總稅收支出，並由立法委員會進行年度審查。包括經濟學家和商界領袖在內的利害關係人都將提供評估看法。該法案加強了喬州稅收制度的問責制。

選舉政策變化

參議會第212號法案(SB212)將從元旦起開始對喬州的選舉程序進行重大改變。它消除了遺囑認證法院(probate court)法官在選舉中的功能，取而代之的是專門的郡選舉及登記委員會。以往，是由法官擔任各郡選舉的主管。

新的委員會將管理選舉、選民登記和缺席投票 。SB212也規定了董事會的權力、成員選擇程序以及選舉監督員和工作人員的角色。包括鮑德溫郡(Baldwin)、道奇郡(Dodge)和吉爾默郡(Gilmer)等都將過渡到這個新系統。

該法律的主旨意在簡化和標準化全州選舉管理。

學校優惠券(School vouchers)

喬州承諾獎學金法案(Georgia Promise Scholarship Act)、即參議會第233號法案(SB233)將於2025-26學年啟動。每年將為每位學生提供高達6500元的私立學校學費、家庭教育或其他符合資格的教育費用。

這類學生必須是被分配到喬州表現最差的25%學校之一，或進入此類區域的幼兒園。此外，除非是幼兒園學生，否則學生必須在表現不佳的公立學校就讀至少一年。