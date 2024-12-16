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全美前10最易天災州 南部占9個 佛州、喬州列前5

記者林昱瑄／綜合報導

近年來，全美天災發生的頻率越來越高，強度也越來越大。根據美國國家環境資訊中心(National Centers for Environmental Information)統計，過去5年，全美平均每年發生20.4起氣候災害，造成的損失超過10億元，這較2000年代初的每年的6.7起高出許多。

光在2023年，全美就遭遇了28起氣候災害，造成951億元損失，以及492人死亡。

為了確定哪些州更易遭受自然災害，富比世顧問(Forbes Advisor)對全美50個州的四個關鍵指標進行了比較，結果發現，路易斯安納州是最易受天災影響的州，而德拉瓦州則最不易受影響。

前十位中有九個位於南方，包括路易斯安納州、德州奧克拉荷馬州、佛羅里達州、喬治亞州、阿肯色州、田納西州、密西西比州和南卡羅來納州。自然災害最少的十個州中則有五個州位於東北部：羅德島州、新罕布夏州、新澤西州、緬因州和麻州。

2014年至2023年間，德州是全美發生的損失10億元以上的天災最多州，共有90起，阿肯色州則以每10萬名居民因天災而流離失所的人數居全美之最(911.41人)。

以下是最易受到天災侵襲的十個州：

1.路易斯安納州

該州的平均房屋保險費排名第三，每年3604元。其每10萬居民因天災而流離失所的人數也位居第五，平均有551.2人。

此外，在2014年至2023年間，該州在聯邦緊急事務管理局(FEMA)所宣布的天災數量中排名第九，共計30起，在此期間，損失達數十億元的天災數量則排名第13(41起)。

2.德州

2014年至2023年間，德州所發生損失10億元的天災數量全美最多，達90起。2014年至2023年期間該州在天災數量中排名第六，達36起。其平均房屋保險費全美排名第九，每年2226元。

3. 奧克拉荷馬州得分：

該州的平均房屋保費全美最高，每年達4024元。2014年2023年期間，奧州的FEMA宣布天災數排名第四，達50起。損失達數十億元的氣候災害數量排名第八，達48起。

4. 佛州

2014年2023年間，佛州由FEMA所宣布的天災難數量排名第五，共39起。該州每10萬居民因天災而流離失所的人數排名第七，達463.1人。而該州的平均房屋保費則排名第14位，每年2026元。

5. 喬治亞州

2014年至2023年間，喬州發生的損失達10億的天災數量位居全美第二，達60起。該州每10萬居民因天災而流離失所的人數也排名第十，達437.94位。

第六位至第十位則為：阿肯色州、田納西州、密西西比州、堪薩斯州、及南卡羅來納州。

完整資料可查看：https://reurl.cc/XZVEGe

德州 奧克拉荷馬州 南卡羅來納州

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