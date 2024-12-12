斑點燈籠蠅入侵17州 喬州現蹤 嚴重威脅農業
近日，喬治亞州農業廳表示，他們收到聯邦農業部的確認，於10月首次在富頓郡(Fulton)發現斑點燈籠蠅(spotted lanternfly)。
這種生物被描述為「一種入侵性飛蝨(planthopper)，對該州的農業構成嚴重威脅」。
官員表示，2014年在賓州首次發現了斑點燈籠蠅，隨後蔓延到田納西州和北卡等17個州。
「牠對我們州的第一大產業—農業，構成了嚴重威脅，」農業廳廳長哈珀(Tyler Harper)說。他敦促任何民眾在發現斑點燈籠蠅時記錄、通報並將其殺死。「控制斑點燈籠蠅的傳播是保護喬州農業產業的最佳策略，而我們正尋求公眾的幫助。」
農業廳呼籲民眾若發現該物種時上網通報：https://www.gainvasives.org/slf/report/。
如果民眾不想自己處理滅蟲工作，也可尋找農藥承包商或害蟲防治公司。
農業廳表示，斑點燈籠蠅不會對人類構成直接威脅。牠們以多種不同植物為食，包括葡萄、啤酒花、核果和硬木樹等。而由於牠們以這些植物為食，因此會在樹上產生黏稠的含糖液體，從而促使危害該作物的煤煙黴菌(sooty mold)的生長，因此傷害植物。
上一則
徐腕佑當選華府美京中華會館主席 元旦宣誓就職
下一則
FB留言