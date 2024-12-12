斑點燈籠蠅入侵17州 喬州現蹤 嚴重威脅農業

10月喬州首次在富頓郡(Fulton)發現斑點燈籠蠅(spotted lanternfly)的蹤跡。(取自喬州農業廳官網)

近日，喬治亞州 農業廳表示，他們收到聯邦農業部的確認，於10月首次在富頓郡(Fulton)發現斑點燈籠蠅(spotted lanternfly)。

這種生物被描述為「一種入侵性飛蝨(planthopper)，對該州的農業構成嚴重威脅」。

官員表示，2014年在賓州首次發現了斑點燈籠蠅，隨後蔓延到田納西州 和北卡等17個州。

「牠對我們州的第一大產業—農業，構成了嚴重威脅，」農業廳廳長哈珀(Tyler Harper)說。他敦促任何民眾在發現斑點燈籠蠅時記錄、通報並將其殺死。「控制斑點燈籠蠅的傳播是保護喬州 農業產業的最佳策略，而我們正尋求公眾的幫助。」

農業廳呼籲民眾若發現該物種時上網通報：https://www.gainvasives.org/slf/report/。

如果民眾不想自己處理滅蟲工作，也可尋找農藥承包商或害蟲防治公司。