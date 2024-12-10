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亞城急難救助會談詐騙 籲投資前三思

記者杜宜臻／亞特蘭大報導
王祥瑞(左至右)、歐宏偉、呂志全、羅佳田、張崧軒。(記者杜宜臻／攝影)
王祥瑞(左至右)、歐宏偉、呂志全、羅佳田、張崧軒。(記者杜宜臻／攝影)

亞特蘭大急難救助協會主辦，中華民國僑務委員會協辦的「預防詐騙、網路安全座談會及僑團聯誼餐會」，日前在沙泉市(Sandy Springs)舉辦，當天邀請肯尼索州立大學(Kennesaw State University)電腦系教授羅佳田及僑務委員張崧軒說明僑胞遭詐騙案例，提醒僑胞網路安全的重要性以及進行防詐騙宣導。

張崧軒以親身經歷表示，很多詐騙案例都來自於身邊認識的人。他過去曾因熟識的朋友邀約參與聲稱有「鉅額獲利」外州土地開發投資案，由於對當地不熟悉，將所有信任都放在朋友上，直到最後才知道對方提供所有的土地開發相關資訊都屬假造，投資化成泡沫。他提醒大家，投資前一定要三思，提醒自己「天下沒有白吃的午餐」，以防上當。

羅佳田教授則提醒大家詐騙手法千百種，但最終都是利用人性弱點，他自己也曾受到詐騙。他指出，2023年全美詐騙金額高達100億，喬治亞州則為全美最多詐騙受害者之州。，他表示目前最常見的詐騙手法包括「釣魚」、「交友戀愛約會」、「高報酬投資」、「技術服務詐騙」、「網購」。

另外他提醒大家，所有要大家先付錢的邀約都是詐騙手法，必須小心。個人可以透過以下方式防止詐騙，如不明的郵件不讀不回；不接不明電話；收起好奇心，不看抖音，不看不明網站；安裝防毒軟體；定期備份資料；資料要加密；使用長密碼。

當天與會貴賓包括亞特蘭大文教中心主任歐宏偉、僑務諮詢委員何智達及各僑團代表負責人等近40人。

主辦此次座談會的亞特蘭大急難救助協會會長呂志全表示，協會主要提供旅外國人以及僑胞們遭遇急難時必要幫助，僑胞若是遇到詐騙需要協助，可和該會聯繫。該會未來會持續發揮急難救助之精神，提供遭遇急難狀況的人必要協助。

文教中心主任歐宏偉感謝僑委會的支持與贊助座談會。(記者杜宜臻／攝影)
文教中心主任歐宏偉感謝僑委會的支持與贊助座談會。(記者杜宜臻／攝影)
當天有近40人與會，現場氣氛熱烈。(記者杜宜臻／攝影)
當天有近40人與會，現場氣氛熱烈。(記者杜宜臻／攝影)
羅佳田提醒大家詐騙手法千百種，但最終都是利用人性弱點。(記者杜宜臻／攝影)
羅佳田提醒大家詐騙手法千百種，但最終都是利用人性弱點。(記者杜宜臻／攝影)
OCA喬州分會主席林慶華(Brian Lin，左前)、僑務委員張崧軒(左二)、K...
OCA喬州分會主席林慶華(Brian Lin，左前)、僑務委員張崧軒(左二)、Kennesaw State University電腦系羅佳田教授(左三)。右前至後為亞特蘭大急難救助協會執行長王祥瑞、會長呂志全、文教中心主任歐宏偉。(記者杜宜臻／攝影)
亞特蘭大急難救助協會長呂志全表示僑胞若是遇到詐騙需要協助，可以和該會聯繫。(記者...
亞特蘭大急難救助協會長呂志全表示僑胞若是遇到詐騙需要協助，可以和該會聯繫。(記者杜宜臻／攝影)
亞特蘭大急難救助協會執行長王祥瑞歡迎僑胞參與此次講座。(記者杜宜臻／攝影)
亞特蘭大急難救助協會執行長王祥瑞歡迎僑胞參與此次講座。(記者杜宜臻／攝影)

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