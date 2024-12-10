亞城急難救助會談詐騙 籲投資前三思

王祥瑞(左至右)、歐宏偉、呂志全、羅佳田、張崧軒。(記者杜宜臻／攝影)

由亞特蘭大 急難救助協會主辦，中華民國 僑務委員會協辦的「預防詐騙、網路安全座談會及僑團聯誼餐會」，日前在沙泉市(Sandy Springs)舉辦，當天邀請肯尼索州立大學(Kennesaw State University)電腦系教授羅佳田及僑務委員張崧軒說明僑胞遭詐騙案例，提醒僑胞網路安全的重要性以及進行防詐騙宣導。

張崧軒以親身經歷表示，很多詐騙案例都來自於身邊認識的人。他過去曾因熟識的朋友邀約參與聲稱有「鉅額獲利」外州土地開發投資 案，由於對當地不熟悉，將所有信任都放在朋友上，直到最後才知道對方提供所有的土地開發相關資訊都屬假造，投資化成泡沫。他提醒大家，投資前一定要三思，提醒自己「天下沒有白吃的午餐」，以防上當。

羅佳田教授則提醒大家詐騙手法千百種，但最終都是利用人性弱點，他自己也曾受到詐騙。他指出，2023年全美詐騙金額高達100億，喬治亞州則為全美最多詐騙受害者之州。，他表示目前最常見的詐騙手法包括「釣魚」、「交友戀愛約會」、「高報酬投資」、「技術服務詐騙」、「網購」。

另外他提醒大家，所有要大家先付錢的邀約都是詐騙手法，必須小心。個人可以透過以下方式防止詐騙，如不明的郵件不讀不回；不接不明電話；收起好奇心，不看抖音，不看不明網站；安裝防毒軟體；定期備份資料；資料要加密；使用長密碼。

當天與會貴賓包括亞特蘭大文教中心主任歐宏偉、僑務諮詢委員何智達及各僑團代表負責人等近40人。