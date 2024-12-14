亞特蘭大動物園年度華燈節IllumiNights盛大回歸

各類型動物花燈精巧可愛。(動物園提供)

亞特蘭大 的年度節慶盛事 「IllumiNights: A Lantern Festival」 於近日華麗回歸，這場由喬治亞電力公司主辦、Kaiser Permanente與SouthState銀行聯合贊助的燈光節，自即日起到1月19日(周日)將亞特蘭大動物園 打造成一片奇幻夜間仙境，吸引了眾多市民與遊客前來參觀。

活動時間為每晚5時30分至9時30分，最後入園時間為晚上8時。走進華燈節的世界，將漫步在一條約一英里的燈光步道上，感受自然之美的同時，也為您的節日增添一抹溫馨與璀璨。

展現自然之美 全新燈籠驚艷登場

作為亞特蘭大的節日傳統之一，這次燈光節以讚頌自然為主題，設計了大量精美的野生動植物燈籠。主辦方還推出了全新燈籠及互動體驗，讓觀眾能沉浸在這片燦爛的燈光世界中。從壯觀的動物燈籠到充滿藝術感的自然景觀，每一個角落都帶來驚喜與感動。

適合全家出遊或浪漫約會的節日活動

這場燈光節成為了節日期間亞特蘭大最受歡迎的活動之一。不論是與家人共享美好時光、策劃一場浪漫約會，還是與朋友一起拍下充滿節慶氛圍的照片，這裡都能滿足期待。活動現場還提供熱巧克力與節日限定酒飲(21歲以上)，以及篝火烤棉花糖等趣味體驗，讓整個夜晚充滿溫暖與歡樂。

溫馨提示與票務資訊

燈光節的展示重點是以燈籠藝術品呈現的動物形象，大部分動物會在夜晚回到室內休息。因此，想要觀賞真實動物的遊客，建議白天參觀動物園。