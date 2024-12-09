未上鎖車存放槍枝違法 民眾不滿提告 喬州高院駁回

提訴槍枝留在未上鎖車禁令，遭喬州法官駁回。(pexels)

喬治亞州 沙凡納市(Savannah)一項將槍枝留在未上鎖汽車內者處以罰款並可能入獄的法令，在一名槍枝擁有者對其提出法律挑戰後，日前遭喬州 法官駁回。

查塔姆郡(Chatham)高等法院法官卡普夫(Benjamin Karpf)的裁決並未著眼於民事訴訟的論點，即沙凡納法令違反了禁止當地政府管制槍枝的喬州法律。

相反地，法官發現槍枝擁有者貝爾特(Clarence Belt)缺乏起訴該市的法令地位後，於上月底駁回此案。貝爾特不是沙凡納居民，也沒有因違反該市槍枝條例而被傳喚。

沙凡納市長和市議會於4月一致投票 禁止在未上鎖的車輛中存放槍枝，違者最高可處1000元罰款和30天監禁。官員表示，該法將使犯罪分子更難偷槍，並援引當地警方統計數據顯示，2023年有200多隻槍枝通報由從未上鎖的車輛中被盜。

貝爾特的律師門羅(John R. Monroe)在9月的聽證會上辯稱，沙凡納的法令違反了州法中禁止地方政府限制「擁有、運輸或攜帶」槍枝。

喬州檢察長、共和黨的卡爾在5月曾致信沙凡納官員，提出了同樣的論點，稱「沒有任何地方法令可以管制槍枝」。市政府官員無視卡爾的警告，即使他們可能因執行該法令而面臨民事責任。

門羅日前受訪表示，他和貝爾特尚未決定是否對此案裁決提出上訴。他說，貝爾特住在沙凡納西南約66哩的傑蘇普(Jesup)，他的車中放著一把槍，在頻繁造訪沙凡納時面臨著被傳喚的風險。

「他行走有些困難，而且他的車沒有電動鎖，」門羅談到貝爾特時說道。「為了遵守該法，他必須下車並繞著車走動以便手動鎖車。額外的步行對他來說很不好受。」

民主黨籍沙凡納市長，同時也曾任警官的強森(Van Johnson)支持該市法令，該法要求槍枝擁有者採取負責任的行動，然不侵犯他們擁有或攜帶槍枝的權利。

沙凡納市政府律師洛維特(Bates Lovett)在法庭上辯稱，喬州法律並未明確禁止地方政府監管槍枝儲存。他還告訴法官，要求人們鎖上儲有槍枝的汽車，「是在監管車輛，而不是槍枝。」