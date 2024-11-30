我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／詹姆斯生涯出賽1798場 超越賈霸登史上第1

特斯拉Cybertruck自撞火燒車 加州4高中畢業生3死

近5萬喬州人 報廢電子產品時流出個資

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
許多人在將電子產品報廢回收時，不會先行刪除內存的個人私密照片或信息。(pexel)
許多人在將電子產品報廢回收時，不會先行刪除內存的個人私密照片或信息。(pexel)

當人們回收舊設備時，數百萬人可能會在不知不覺地分享其最私密的照片或是個人資訊。這是因為許多人忘記或懶得在報廢及回收電子產品之前消除這些數據。

根據HostingAdvice對全美3000名受訪者進行的一項調查，超過四分之一(26%)的受訪者表示，他們在將電子產品回收前不會刪除設備內的內容。這意味著據估計，每年有超過160萬台設備，及其中包含的私密內容可能重新回到市場。

按州細分，該研究發現23%的喬州人表示，在將電子垃圾報廢回收前不會刪除自己的數據，這相當於4萬9588人在回收設備時，無意中洩露了自己的隱私內容。研究中發現私密內容外洩最嚴重的是明尼蘇達州，其中有46%，即4萬8000人，可能會讓其他人因此看到自己的私密內容。

然而有些州的受訪者更加謹慎。名列前茅的是南達科他州，該州只有8% ，即1332名受訪者表示，在回收電子垃圾前不會刪除其私密的內容。

HostingAdvice更進一步地探訪人們的回收習慣，例如詢問在回收或處置設備之前不刪除資料的主要原因。超過三分之一(37%)的受訪者表示，基本上就是忘記了；而22%的受訪者認為回收中心會為其清除內容。21%的受訪者根本不知道如何做，而20%的人覺得沒有必要。

人們對於在回收設備之前是否願意支付一個具安全性的資料刪除服務存在著分歧：研究中39%的人表示可能會這樣做，但36%的人表示不太可能，還有25%不確定。

該調查還詢問受訪者在回收設備之前，忘記刪除的最敏感資料是什麼：39%表示是密碼和登錄資訊，22%表示是社會安全號碼或個人ID資訊，而受訪者忘記刪除的倒數第二類數據是私密照片或視頻(21%)，其次是財務帳戶詳細資料(18%)。

事實上，有21%的受訪者表示，更關心其個人財務資訊被洩露，而非私密照片。超過一半的受訪者(59%)誤以為回收人員必須根據法律要求永久刪除舊數據，而同樣比率的受訪者表示，他們相信朋友或家人會在替他們回收設備之前為其刪除資料。

研究中也發現，超過一半(54%)的受訪者表示，如果發現陌生人的舊設備上仍存有個人數據，他們會將其刪除並妥善回收。然而，11%的人表示，會出於好奇而嘗試存取資料。

總體而言，超過一半(52%)的受訪者表示，後悔在回收設備之前沒有對自己的數據採取更多預防措施。

南達科他州 喬州 明尼蘇達州

上一則

喬州豪華美甲沙龍出售中一切準備就緒 買了就可營業當老板

下一則

平衡預算 芝14區長主張不加稅、減支出

延伸閱讀

6500外傭遭高利貸吸血 逼購物吞本金、擅交雇主個資

6500外傭遭高利貸吸血 逼購物吞本金、擅交雇主個資
澳擬禁16歲以下用社群媒體 個資驗證年齡後銷毀

澳擬禁16歲以下用社群媒體 個資驗證年齡後銷毀
保障網路隱私 刪除法案後年上路

保障網路隱私 刪除法案後年上路
低技能+高薪+遠距 求職詐騙警訊 別交出個資和匯款

低技能+高薪+遠距 求職詐騙警訊 別交出個資和匯款

熱門新聞

隨著網購成為趨勢，包裹失竊情形也不斷增長。(pexels)

網購旺季來臨 包裹失竊最多城市、快遞公司排名出爐

2024-11-22 09:43
預定重啟的賓州三哩島（Three Mile Island）核電廠。（路透）

賓州三哩島核電廠將重啟 1979核災事故居民心有餘悸

2024-11-24 09:54
佛州寶藏海岸附近著名的18世紀西班牙艦隊沉船寶藏，於2015年被打撈業者從中盜走的37枚金幣，現已找回，總價值估計超過100萬元。(美聯社)

佛州外海打撈18世紀沉船趁機偷走50枚金幣 當局追回37枚

2024-11-27 19:49
熱心的阿拉斯加居民用小飛機到偏遠地區空投火雞給出門不便的民眾過節。(美聯社)

讓大家都過上感恩節 她開小飛機在阿拉斯加偏鄉空投火雞

2024-11-28 21:46
感恩節即將來臨。根據理財網站WalletHub所做的一項慶祝感恩節好去處的排名，亞特蘭大是高居全美第二位，僅次於加州聖地牙哥。(美聯社)

歡慶感恩節最佳去處 亞城全美第2 聖地牙哥居冠

2024-11-25 01:15
其中一名涉嫌在華埠攻擊長者的男性嫌犯。(華埠治安互助隊)

6天5起 芝華埠長者遭連續毆打搶劫

2024-11-25 08:56

超人氣

更多 >
馬斯克與川普共度感恩節 還跳舞逗樂他 網笑稱「新兒子」

馬斯克與川普共度感恩節 還跳舞逗樂他 網笑稱「新兒子」
中醫師藉「推藥」性侵 上海女：來不及防備就發生了

中醫師藉「推藥」性侵 上海女：來不及防備就發生了
用鋁箔紙包裹剩菜放冰箱？專家揭健康風險

用鋁箔紙包裹剩菜放冰箱？專家揭健康風險
與川普大不同 梅蘭妮亞每天吃最多的是這個

與川普大不同 梅蘭妮亞每天吃最多的是這個
行李箱託運被貼紅色貼紙要當心 內行人：千萬別撕

行李箱託運被貼紅色貼紙要當心 內行人：千萬別撕