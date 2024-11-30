近5萬喬州人 報廢電子產品時流出個資

許多人在將電子產品報廢回收時，不會先行刪除內存的個人私密照片或信息。(pexel)

當人們回收舊設備時，數百萬人可能會在不知不覺地分享其最私密的照片或是個人資訊。這是因為許多人忘記或懶得在報廢及回收電子產品之前消除這些數據。

根據HostingAdvice對全美3000名受訪者進行的一項調查，超過四分之一(26%)的受訪者表示，他們在將電子產品回收前不會刪除設備內的內容。這意味著據估計，每年有超過160萬台設備，及其中包含的私密內容可能重新回到市場。

按州細分，該研究發現23%的喬州 人表示，在將電子垃圾報廢回收前不會刪除自己的數據，這相當於4萬9588人在回收設備時，無意中洩露了自己的隱私內容。研究中發現私密內容外洩最嚴重的是明尼蘇達州 ，其中有46%，即4萬8000人，可能會讓其他人因此看到自己的私密內容。

然而有些州的受訪者更加謹慎。名列前茅的是南達科他州 ，該州只有8% ，即1332名受訪者表示，在回收電子垃圾前不會刪除其私密的內容。

HostingAdvice更進一步地探訪人們的回收習慣，例如詢問在回收或處置設備之前不刪除資料的主要原因。超過三分之一(37%)的受訪者表示，基本上就是忘記了；而22%的受訪者認為回收中心會為其清除內容。21%的受訪者根本不知道如何做，而20%的人覺得沒有必要。

人們對於在回收設備之前是否願意支付一個具安全性的資料刪除服務存在著分歧：研究中39%的人表示可能會這樣做，但36%的人表示不太可能，還有25%不確定。

該調查還詢問受訪者在回收設備之前，忘記刪除的最敏感資料是什麼：39%表示是密碼和登錄資訊，22%表示是社會安全號碼或個人ID資訊，而受訪者忘記刪除的倒數第二類數據是私密照片或視頻(21%)，其次是財務帳戶詳細資料(18%)。

事實上，有21%的受訪者表示，更關心其個人財務資訊被洩露，而非私密照片。超過一半的受訪者(59%)誤以為回收人員必須根據法律要求永久刪除舊數據，而同樣比率的受訪者表示，他們相信朋友或家人會在替他們回收設備之前為其刪除資料。

研究中也發現，超過一半(54%)的受訪者表示，如果發現陌生人的舊設備上仍存有個人數據，他們會將其刪除並妥善回收。然而，11%的人表示，會出於好奇而嘗試存取資料。

總體而言，超過一半(52%)的受訪者表示，後悔在回收設備之前沒有對自己的數據採取更多預防措施。