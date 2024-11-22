電玩業相關工作 北卡居全美第7多 1萬人有2.63個機會

北卡電玩產業蓬勃發展，史詩遊戲公司(Epic Games)是一大助力。 (記者王明心／攝影)

電玩產業是全美最賺錢的經濟產業之一。根據娛樂軟體協會(Entertainment Software Association)2024年的報告，北卡 平均每一萬居民有2.63個電玩工作機會，此比率在全美排名第七。

該報告指出，北卡不斷發展的科技產業，吸引了多家遊戲開發工作室，去年電玩產業為該州創造了9.015億元整體經濟產出。洛麗(Raleigh)、杜倫(Durham)、凱瑞(Cary)等三角科研園區城市，為遊戲產業的熱門集中地，其中包括開發全球最受歡迎免費遊戲之一「堡壘之夜」(Fortnite)的史詩遊戲公司(Epic Games)。

史詩遊戲總部設在凱瑞，不但擁有超過2.5億玩家的「堡壘之夜」，旗下的Unreal Engine也是其他工作室最常用的遊戲開發套件之一。根據三角商業雜誌(TBJ)分析，該公司所帶動的電玩產業促使該地爆炸性成長，並因此在2022年名列房地產網站Home Snacks美國最富裕城市榜首。

協會表示，全美5歲至90歲者，約有1.906億人玩電玩，其中61%的人每天至少玩一個小時，29%的玩家年齡在 50 歲以上。 10年前只有17%的玩家年齡在50歲以上，1999年時更僅9%。2024年玩家的平均年齡是36歲。

協會表示，玩電玩能讓人快樂、提供精神刺激、減輕壓力、改善認知技能、提供與他人同樂機會、促進家人關係等。

在美國提供電玩產業就業 機會最多的前十名州，依序為華盛頓州、加州 、俄勒岡州、內華達州、德州、紐約、北卡、麻州、馬里蘭州、華府。其中冠軍華州是微軟和任天堂等科技巨頭所在地，該州在電玩開發方面位居全國榜首，每萬名居民有13.91個就業機會。