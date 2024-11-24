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北卡華人企業協會 州長官邸歡慶20周年

記者王明心／北卡報導
北卡華人企業協會(NCCBA)的傑出領導團隊。(記者王明心/攝影)
北卡華人企業協會(NCCBA)的傑出領導團隊。(記者王明心/攝影)

北卡華人企業協會(NCCBA)日前在北卡州長官邸舉行20周年慶祝活動，約有200名華洋會員和民眾參加，一起見證華商對北卡經濟發展的貢獻。

晚會由李澤睿主持。北卡東南區經濟發展協會(NCSE)會長尤斯特(Steve Yost)表示，華人企業在北卡所提供的就業機會是全美最多的。去年在全州新增投資超過4.3億元，創造了1500個新就業機會。

他說北卡連續幾年被選為全美最佳經商州，最近又成為全美製造業最佳州首選，正是因為美國本土和外來投資者都看好北卡的經商環境。他感謝該會對華商的支持和協助，期待另一個20年的來到。

莫里斯威爾(Morrisville)市長考利(TJ Cawley)盛讚該會在促進國際投資方面發揮關鍵作用，加強了北卡與全球華商之間的經濟和文化聯繫。北卡目前是華商在美國投資最多的五個州之一，聯想集團 (Lenovo) 將總部設在該市就是明證，展示了該會等組織促進合作的力量。

會長李家瑞感謝領導團隊、贊助商、和其他社團的協助，表示該會的使命是協助會員建立人脈、為企業牽線搭橋，提供及時援助。

常務董事和董事會秘書長程燦東說，尤斯特所分享的華商貢獻很激勵人心，也為該會扮演的關鍵角色感到自豪，過去20年來，該會組織了數百場活動，在各種平台宣傳北卡，為幫助企業在北卡建立和發展發揮了重要作用。期望大家繼續努力，提升北卡的優勢，使其成為國際商業的首選。

前會長和法律顧問王曉陽，回憶當初加入該會是因要成立公司，她說她不僅找到協助，也找到提供她創業發展所需工具和聯繫的組織，她說，華商在北卡發展做出巨大貢獻。

當晚還頒發傑出商業貢獻獎、傑出社區贊助商獎、傑出領導獎。會後有抽獎活動，彝族歌唱家王美玉唱四個邊疆民族的歌曲，搭配俞衛的蒙古舞，非常受到歡迎。

Steve Yost (中)頒發傑出商業貢獻獎，由會長李家瑞(左)和常務董事程燦...
Steve Yost (中)頒發傑出商業貢獻獎，由會長李家瑞(左)和常務董事程燦東受獎。(記者王明心/攝影)
王美玉(左)唱彝族歌曲，俞衛跳蒙古舞，展現美好的文化外交。(記者王明心/攝影)
王美玉(左)唱彝族歌曲，俞衛跳蒙古舞，展現美好的文化外交。(記者王明心/攝影)

北卡 投資 就業

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