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北卡106歲人瑞薛良過世 親友聚集追思

記者王明心／北卡報導
薛良(中)今年和女兒薛蘭茜(右)及女婿唐龍(John Tallant，左)，一起參加客家同鄉會的新春活動。 (記者王明心／攝影)
薛良(中)今年和女兒薛蘭茜(右)及女婿唐龍(John Tallant，左)，一起參加客家同鄉會的新春活動。 (記者王明心／攝影)

北卡人瑞薛良9月底過世，享嵩壽106歲。日前家人為他舉行追思會，許多親友出席分享對薛良的懷念。

薛良於民國8年(1919)在四川省新繁縣出生。11歲時祖父和父親相繼去世。當時軍閥盤踞，民不聊生，但他依然勤奮好學。日本侵華時，熱血沸騰的他投筆從戎，進入空軍官校留美飛行軍官班，分別在昆明、印度、美國接受飛行訓練。

1971年以空軍上校官階在台退伍，結束長達28年的軍旅生涯。之後和妻子宋瓊華過起遊山玩水、含飴弄孫的日子。1985年移民來美和女兒薛蘭茜同住。他把女兒的後院開闢成小農場，還積極參加當地華人活動。

女兒薛蘭茜(右)和女婿唐龍(John Tallant，左)向與會者致意。(記者王...
女兒薛蘭茜(右)和女婿唐龍(John Tallant，左)向與會者致意。(記者王明心／攝影)

薛蘭茜說父親好奇心強、學習力旺盛，90歲開始學用電腦，經常滑手機、iPad、發送電子郵件、上網看新聞、用電腦記帳、和親友透過視訊聊天，父親不斷學習的精神是她的榜樣。

謝祖銀擔任追思會主持人，他說，從薛良身上學到人生的智慧和放手的優雅，並念誦一首他為薛良作的詩。孫女羅珮文說，任何人和外公在一起都能馬上感覺他的慈祥和溫暖。陳怡璇談到外公的善良仁厚時潸然淚下。

北卡客家同鄉會代表曾國靖回憶，薛良參加活動時，能把梅乾扣肉一口吃光。他當天「精心打扮」出席追思會，因為老人家的長壽值得慶賀，不須悲傷。北卡台灣同鄉會代表謝金朱說，薛良與時俱進，激發她學習新事物，例如用Chat GPT準備當天英文稿。她回憶去年中秋，105歲的薛良克服挑戰，成功走過她家門前台階，前去協助做月餅，令她又感動又覺得不可思議。

華洋親友參加人瑞薛良的追思會。(記者王明心／攝影)
華洋親友參加人瑞薛良的追思會。(記者王明心／攝影)

陳志德懷念薛良笑容滿面的正向態度；鄧淑眞說薛良身為「媽媽俱樂部」的唯一男性，總是坐在前排，專心學習。鄰居Grace和Doug Stehlin感念他分享農作收成。朱涵銘講述他的空軍生涯。州大教授方述誠讚揚他是有福報的人，實打實的「長命百歲」。楊次清一想到他就提醒自己要微笑、運動、注意飲食。

被薛良稱為「他的美國三姐妹」的Annette Tharp、Jeanne Ferneyhough、Veronica Shores又哭又笑地回想和薛良的相處時光。

薛良生前曾分享自己的長壽祕訣，表示「規律運動」、「環境舒適」、「美好休閒生活」、「擁有高明的保健師和醫療顧問」。

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