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政大理學院院長陸行 獲頒北卡州大傑出校友

記者王明心／北卡報導
北卡州立大學工業與系統工程系(ISE)系主任Julie Swann頒發傑出校友獎給陸行。(記者王明心/攝影)
北卡州立大學工業與系統工程系(ISE)系主任Julie Swann頒發傑出校友獎給陸行。(記者王明心/攝影)

北卡州立大學工業與系統工程系(ISE)推選台灣政治大學理學院院長陸行為傑出校友，並列入該校名人堂(Hall of Fame)，北卡州大日前並舉行了表揚典禮。該系Walter Clark講座及校友會傑出教授方述誠，讚賞陸行在學術和行政上的傑出表現，以及對母校的熱心貢獻。

陸行畢業於政治大學應用數學系，接著在北卡州立大學工業與系統工程系的前身工業工程系攻讀作業研究(Operations Research)獲博士學位，他曾至IBM擔任博士後研究，之後回政大任教，現為該校理學院院長。

北卡州大ISE系主任施往(Julie Swann)說，陸行當年騎單車到超商買牛奶，在上下起伏的北卡坡道上，還小心確保一滴未漏地帶回家，其堅毅和謹慎態度由此可見。

陸行在頒獎典禮上表示，當時指導教授Ioannis Viniotis總在女兒晚上入睡後到系所工作，那也是他們見面的時刻。在教授指導下，追求高度學術研究水準成為他生活的一部分。

他說另一位恩師方述誠無論是畢業前或畢業後，總給學生最大的支持，是他30多年學術生涯中，克服無數障礙的榜樣。他也感謝室友孟慶俊對他熬夜苦讀的包容、諮詢委員會和評審委員會的支持，及在學期間幾位師長所給予的協助和照顧。

孟慶俊表示，陸行為人真誠、求學專注，是謙謙君子，追求卓越是他的品格領導特質，且在促成國際高等教育文化學術交流上，成果斐然。

陸行此行另一任務是與州大ISE簽訂學士碩士聯合培養計畫的合作備忘錄(MOU)，希望能組織雙學位課程、開展聯合研究項目、分享創新教學方法和課程設計的經驗，以及提供師生和研究人員的交流機會。

方述誠表示，該計畫能使台灣學生有機會直接與國際接軌，並提升學生的市場價值和生涯規畫。北卡州大和陽明交大的合作行之有年，這次則將透過陸行擴展實施到政大。

在方述誠(右一)的陪同下，陸行和北卡州大ISE系主任Julie Swann簽訂合...
在方述誠(右一)的陪同下，陸行和北卡州大ISE系主任Julie Swann簽訂合作備忘錄。(陸崇賢提供)
陸行(中)與恩師方述誠教授(右)和昔日室友孟慶俊。(記者王明心/攝影)
陸行(中)與恩師方述誠教授(右)和昔日室友孟慶俊。(記者王明心/攝影)
陸行（中）和妻子周惠娟及兒子陸崇賢。(記者王明心/攝影)
陸行（中）和妻子周惠娟及兒子陸崇賢。(記者王明心/攝影)
陸行與指導教授Ioannis Viniotis。(記者王明心/攝影)
陸行與指導教授Ioannis Viniotis。(記者王明心/攝影)

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