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屢遭化學火災威脅 喬州羅郡狀告BioLab求償

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
喬州科尼爾市(Conyers)的BioLab工廠9月29日發生火災，釋出大量有毒化學物質。近日，羅克代爾郡(Rockdale)對其提出訴訟。(美聯社)
喬州科尼爾市(Conyers)的BioLab工廠9月29日發生火災，釋出大量有毒化學物質。近日，羅克代爾郡(Rockdale)對其提出訴訟。(美聯社)

位於喬治亞州科尼爾市(Conyers)的一家BioLab工廠於9月29日發生火災，釋出大量有毒化學物質。近日，羅克代爾郡(Rockdale)專員對BioLab及其母公司KIK Consumer Products提起聯邦集體訴訟，要求對於當地公民和企業所蒙受損失進行賠償。

羅克代爾郡專員對該廠提出的指控，包括暴露有毒化學物質、未向公眾發出警告以及造成嚴重的環境破壞。該郡專員希望尋求法院命令，永久關閉BioLab工廠運作。而一份要求關閉該廠的請願書已經獲得了超過1萬人連署。

該廠先前曾在2004年、2015年、2016年和2020年均發生火災，分別導致了民眾疏散、受傷、自願疏散和I-20號州際公路的關閉。

羅郡專員華盛頓(Sherri Washington)先前在記者會上討論了訴訟背後的動機。

她表示，BioLab給社區帶來的風險遠遠超過了可獲得的任何好處。「多周來，我聽到了這家公司的疏忽給我們居民帶來的無數身體、精神和情感損失，我們希望他們離開。」

火災發生幾天后，風將含有化學物質的煙霧推向四周，導致I-20號州際公路能見度很低，並在附近的亞特蘭大東南部都會區都可聞到氯氣的味道。

喬治亞理工學院(Georgia Tech)大氣化學教授休伊(Greg Huey)的實驗室當時測量了空氣中氯、溴和其他未知化學物質的異常水平。休伊的同事、愛默蕾大學(Emory)環境科學研究教授Eri Saikawa對此研究結果評論表示，「這種火災的問題在於，我們不知道真正燒毀的是什麼，所以我們也不知道我們接觸了什麼。」

距離該廠只有6哩的愛默蕾大學牛津(Oxford)校區學生政府協會健康與保健主席佩雷斯(Luccas Perez)表示，雖然他同意該郡提起訴訟，但他擔心關閉可能造成的經濟影響。

BioLab是羅克代爾郡最大的納稅法人，雇用了484人，該公司名列羅郡的第八大雇主。

佩雷斯說，關閉該廠是合理的，但應想方法彌補就業崗位的損失和收入的經濟損失。

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