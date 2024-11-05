佛州墮胎權修正案公投未過 德桑提斯政治勝利

佛州長德桑提斯。(歐新社)

今年美國選舉有九個州將墮胎公投 綁大選，其中佛羅里達州針對墮胎權列入州憲法進行的公投，因為未達法定的60%支持度門檻，功敗垂成。

據美聯社報導，自聯邦最高法院2022年推翻羅訴韋德案(Roe v. Wade)以來，佛州 此次公投失敗，不但是反墮胎運動在各州取得的首場勝利，也堪稱是共和黨籍州長德桑提斯(Ron DeSantis)的政治勝利。

因此佛州將維持今年5月起實施對懷孕六周後的墮胎禁令，也為全國多數共和黨控制州的墮胎禁令，敞開大門。

全國反墮胎組織SBA Pro-Life America主席丹南費瑟(Marjorie Dannenfelser)在公投結果出爐後發表聲明強調：「此乃佛州與整個國家生命的重大勝利」，並讚揚德桑提斯帶頭反對公投，居功厥偉。

支持公投團體「佛州人保障自由」(Floridians Protecting Freedom)競選主任勞倫‧布倫澤爾(Lauren Brenzel)則不滿表示：「現實是基於佛州州憲法，少數選民決定反對通過第四號修正案，現實是多數佛州人剛剛投票結束佛州墮胎禁令。」

報導指出，公投失敗意味著佛州嚴格的墮胎禁令，導致更多佛州婦女必須遠赴數百哩去外州接受手術，例如墮胎政策較寬鬆的北卡羅來納與維吉尼亞。