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喬治亞州谷內郡Gateway85社區 人行道落成

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
喬治亞州谷內郡Gateway85社區改善區(CID)的Oakbrook Parkway人行道計畫日前竣工，舉行剪綵儀式。(記者林昱瑄／攝影)
喬治亞州谷內郡Gateway85社區改善區(CID)的Oakbrook Parkway人行道計畫日前竣工，舉行剪綵儀式。(記者林昱瑄／攝影)

喬治亞州谷內郡(Gwinnett)的Gateway85社區改善區(Community Improvement District, CID)成員，日前與該郡官員們一同慶祝其Oakbrook Parkway人行道計畫的竣工。

CID官員表示，自 Gateway85 CID成立以來，Oakbrook Parkway一直是其重要組成部分。該計畫要追溯到18年前，當地企業聯合起來阻止垃圾場遷入，幫助塑造了今天繁榮的14平方哩區域。

該計畫除改善該區照明外，也將提高整個地區的行人安全、流動性和可及性，以創建一個更安全、更緊密的社區。

谷內郡以多元文化著名。根據美國人口普查數據，該郡在全美各郡多元化程度中高居第五。其種族多樣性指數(racial diversity Index)高達84.9%，四分之一的居民生於外國，更使其成為美國東南區最具文化多樣性的郡。

這條由Jimmy Carter Blvd.延伸至Indian Trail Lilburn Rd.的新人行道，象徵著該社區來自181個國家、說108種語言以及30.2%出生在外國的人口的進一步連結。

社區改善區，是某個區域內的當地企業聚集在一起並同意自行徵稅以支付其區域改善費用的區域。

谷內郡現有六個CID。其中包括 Evermore CID、Gateway85 CID、Gwinnett Place CID、Lilburn CID、Braselton CID 和 Sugarloaf CID。

人口普查 喬治亞州

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