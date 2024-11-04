北卡居民外國出生人口 10年激增32％

北卡居民中外國出生人口過去十年激增。(記者王明心／攝影)

過去 10 年北卡 的外國出生人口激增32%，五分之一的兒童至少有一位在外國出生的父母，此情況不但影響醫療保健、科技、農業，也塑造該州的政治和文化新面貌。

人口普查 數據顯示，2023年北卡的外國出生人口為99萬5127人，占該州總人口的9.18%，其中包括44萬3000名入籍公民，及56萬2000個非公民。這些非公民有的是合法永久居民、持臨時簽證的學生、工人或難民，並非全是無證客。

根據北卡預算和管理辦公室(NCOSBM)的數據，自1990年以來，北卡的外國出生人口增加了八倍，25歲以上達到74萬1000 人，其中36%的人有學士、研究生或專業學位。

北卡梅克倫堡(Mecklenburg)、維克(Wake)、吉爾福德(Guilford)、杜倫(Durham)和福賽斯(Forsyth)等大城市，是該州大多數外國出生人口的居住地，主要從事建築、服務、製造、教育、醫療保健和先進技術等行業。農村郡縣也有許多外國出生人口，大多從事食品加工、林產品加工等農業及相關領域工作。

卡羅來納人口統計中心主任達樂(Nathan Dollar)分析，美國自1986年頒布「移民 改革和控制法案」(Immigration Reform and Control Act)後，移民開始顯著增加。當時美國家禽和生豬加工產業積極轉移到勞動力較便宜的南方農村地區，招募了大批從拉丁美洲和墨西哥來的工人。

過去12年則因科技產業的需求，亞洲移民迅速成長。

該中心統計學家克萊恩(Michael Cline)表示，好天氣、低稅收、低生活成本和高就業機會，是人們選擇移居北卡的原因。北卡現今五分之一的兒童中，至少有一位的父母是在外國出生。