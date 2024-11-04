保險巨頭AIG擴大亞城業務 建創新中心

AIG宣布，將把其位在亞特蘭大都會區的辦公室整合為一個新的創新中心。(AIG)

全球最大的保險 公司之一：美國國際集團(AIG)日前宣布，將把亞特蘭大 都會區的辦公室整合為一個新的創新中心，並額外雇用600人。

AIG將會使其現有的阿法利塔(Alpharetta)和巴克亥(Buckhead)的業務遷至位於布魯克海文(Brookhaven)東北部，並在此建立其第一個創新中心。

此次簽署的18萬平方呎的租賃合約是2024年迄今亞城都會區最大的租賃合約之一，將可使AIG在亞城的辦公面積增加兩倍。

該創新中心將在未來五年內新增至少600人，公司高層表示，這將AIG的技術未來更深根於喬治亞州。

AIG執行副總裁、首席數位長兼全球業務營運和索賠主管韋德(Claude Wade)告訴亞特蘭大憲報(AJC)，公司考察了許多其他城市，但透過其評估過程，亞特蘭大每次都名列前茅。

此舉不僅為亞城當地疲軟的辦公市場注入了一些活力，而且還將擴大正在亞城建立創新中心公司的產業，以利用當地多樣化的人才管道。

州長坎普(Brian Kemp)在聲明中表示，AIG決定擴大業務，表明喬州擁有企業所需，該州並且正在充分利用這些資產，以便能夠為各地帶來新的機會。

AIG的總部仍將留在紐約。但預計於2026年開業的亞城新辦公室，其內部工作可能會改變該公司的全面運作方式。

今年4月，財富500強保險公司Travelers Cos.在城中區科技廣場(Technology Square) Coda大樓的WeWork辦公地點開設其創新中心。9月，食品生產商Cargill宣布在城中區NCR園區內建立一個可容納400人的創新中心。另一家電池製造商正在亞城物色創新中心，富頓郡(Fulton)一機構則提供近87萬元的獎勵來吸引該中心進駐。

韋德表示，AIG的創新中心計畫並未獲得酌情獎勵(discretionary incentives)。

作為辦公室整合的一部分，AIG將騰出位於巴克亥One Alliance Center和阿法利塔Brookside商業園區的現有辦公室。這些辦公室的約千名員工將搬遷至布魯克海文的新辦公室。

根據房地產服務公司CBRE的數據，截至9月底，亞城約有32.3%的辦公面積是空閒的或可供出租。