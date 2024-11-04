我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大選結果何時揭曉？4年前要等到周六以後

共和黨票倉愛阿華州民調倒戈 川普氣炸：不該公布

保險巨頭AIG擴大亞城業務 建創新中心

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
AIG宣布，將把其位在亞特蘭大都會區的辦公室整合為一個新的創新中心。(AIG)
AIG宣布，將把其位在亞特蘭大都會區的辦公室整合為一個新的創新中心。(AIG)

全球最大的保險公司之一：美國國際集團(AIG)日前宣布，將把亞特蘭大都會區的辦公室整合為一個新的創新中心，並額外雇用600人。

AIG將會使其現有的阿法利塔(Alpharetta)和巴克亥(Buckhead)的業務遷至位於布魯克海文(Brookhaven)東北部，並在此建立其第一個創新中心。

此次簽署的18萬平方呎的租賃合約是2024年迄今亞城都會區最大的租賃合約之一，將可使AIG在亞城的辦公面積增加兩倍。

該創新中心將在未來五年內新增至少600人，公司高層表示，這將AIG的技術未來更深根於喬治亞州。

AIG執行副總裁、首席數位長兼全球業務營運和索賠主管韋德(Claude Wade)告訴亞特蘭大憲報(AJC)，公司考察了許多其他城市，但透過其評估過程，亞特蘭大每次都名列前茅。

此舉不僅為亞城當地疲軟的辦公市場注入了一些活力，而且還將擴大正在亞城建立創新中心公司的產業，以利用當地多樣化的人才管道。

州長坎普(Brian Kemp)在聲明中表示，AIG決定擴大業務，表明喬州擁有企業所需，該州並且正在充分利用這些資產，以便能夠為各地帶來新的機會。

AIG的總部仍將留在紐約。但預計於2026年開業的亞城新辦公室，其內部工作可能會改變該公司的全面運作方式。

今年4月，財富500強保險公司Travelers Cos.在城中區科技廣場(Technology Square) Coda大樓的WeWork辦公地點開設其創新中心。9月，食品生產商Cargill宣布在城中區NCR園區內建立一個可容納400人的創新中心。另一家電池製造商正在亞城物色創新中心，富頓郡(Fulton)一機構則提供近87萬元的獎勵來吸引該中心進駐。

韋德表示，AIG的創新中心計畫並未獲得酌情獎勵(discretionary incentives)。

作為辦公室整合的一部分，AIG將騰出位於巴克亥One Alliance Center和阿法利塔Brookside商業園區的現有辦公室。這些辦公室的約千名員工將搬遷至布魯克海文的新辦公室。

根據房地產服務公司CBRE的數據，截至9月底，亞城約有32.3%的辦公面積是空閒的或可供出租。

亞特蘭大 保險 大都會

上一則

借出101年 「亨利五世」終於歸還新州圖書館

下一則

北卡居民外國出生人口 10年激增32％

延伸閱讀

保險公司只憑空拍判屋頂生苔拒保 屋主怒

保險公司只憑空拍判屋頂生苔拒保 屋主怒
NBA／熱火名將韋德雕像挨批不像 本人也問「那傢伙是誰？」

NBA／熱火名將韋德雕像挨批不像 本人也問「那傢伙是誰？」
NFL宣布2028年超級盃 將在亞特蘭大登場

NFL宣布2028年超級盃 將在亞特蘭大登場
氣候變遷毀收成 全球葡萄酒產量連2年創低

氣候變遷毀收成 全球葡萄酒產量連2年創低

熱門新聞

2022年在美國威脅海外民主運動人士，被判9個月監禁的中國留學生吳曉磊獲美國減刑，已於9月16日返回中國。路透

中國留學生吳曉磊威脅民主人士 獲美減刑已回中國

2024-10-31 11:57
新澤西州56歲社區學校特教老師赫爾利(Cathy Hurley)日前看到一名手無寸鐵的男孩，遭到至少四名高中生惡意攻擊，奮不顧身撲到男孩身上充當人體盾牌全力保護。(截自cbsnewyork 的IG帳戶)

4人輪踢1男孩 新州女老師當人肉盾牌護學生

2024-10-30 18:46
華埠更好團結聯盟公民參與資深經理蕭勇剛提到，假消息氾濫多少影響選民的投票判斷。(特派員黃惠玲／攝影)

選舉舞弊、無證客領津貼 假消息正影響華人選民判斷

2024-10-28 10:55
反聖嬰將可能使今年中西部冬季氣候更冷、更潮濕。(NOAA官網)

反聖嬰現象 芝加哥、伊利諾州 今年冬季將更冷更潮濕

2024-11-01 14:54
一名女攝影師在機場拍照時撞到運轉中的螺旋槳，傷重不治。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Kelly）

堪州攝影師倒退不慎 撞上運轉中螺旋槳傷重不治

2024-10-29 19:50
共和黨華人選民為川普和范斯豎立大型廣告牌。(AsiansMAGA提供)

爭取關鍵戰場 北卡2黨華人各豎大型廣告牌助選

2024-10-29 10:21

超人氣

更多 >
紐時分析：為何民主黨這次選得這麼吃力？癥結並非川普

紐時分析：為何民主黨這次選得這麼吃力？癥結並非川普
機票超賣被通知不能上飛機？ 這類人容易遇到

機票超賣被通知不能上飛機？ 這類人容易遇到
鐵鍊女翻版？男囚女5年、隔周性侵1次「想要個兒子 」

鐵鍊女翻版？男囚女5年、隔周性侵1次「想要個兒子 」
熱播口碑排行… 吳謹言「春花焰」敬陪末座 這部劇奪第一

熱播口碑排行… 吳謹言「春花焰」敬陪末座 這部劇奪第一
川普、賀錦麗誰勝出？中另類「義烏指數」以周邊訂單熱度預測 結果曝光

川普、賀錦麗誰勝出？中另類「義烏指數」以周邊訂單熱度預測 結果曝光