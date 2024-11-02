投票率持續破紀錄 喬州44%選民已完成投票

喬治亞州目前已有44%的登記選民已投票。(記者林昱瑄／攝影)

距離選舉日僅剩幾天，喬治亞州的投票 率持續破紀錄。就在提前投票開始兩周後，該州有44%的登記選民已經投票。

「我們幾乎每一天都在打破紀錄，」州務卿拉芬斯佩格(Brad Raffensperger)在社群媒體上表示。

到目前為止，該州所有登記選民中的44%，即310萬已經投票。其中大部分是透過現場提前投票所完成投票，共計已提交了近300萬張選票。

另外，申請缺席選票者達34萬，但其中只有約20萬已寄返給該州選務辦公室。

喬州 擁有16張選舉人票，長期以來一直被認為是七個決戰州之一，其720萬選民將在決定選舉結果方面發揮關鍵作用。喬州這次的選票上，並沒有州層級行政職務，也沒有聯邦參議院席位，所有14個眾國會席位預計仍由現任執政的共和黨以9比5的優勢領先於民主黨。

2020年，川普僅以1萬1000票之差輸掉了喬州。這是自1992年以來民主黨首次贏得該州。

鄉間郡縣如Towns、Oconee和Radun等農村郡提前投票的比例最高。以位於該州東北部與田納西州邊境的Towns郡為例，超過60%的登記選民已經投票。

在喬州159個郡中，已有17個郡的登記選民投票率已突破50%。

到目前為止，50%的已投票選民是白人，40%是非裔。數據顯示，最年輕和最年長的選民都較有可能選擇提前投票或透過郵寄投票。

女性參與投票的人數也有所增加，所有已投票中56%來自女性，44% 來自男性。

該州選民只剩下四天，亦即須在周五(11月1日)前提前投票。郵寄選票則必須在選舉日11月5日晚間8時前寄達選務辦公室。軍人和海外公民的選票可於選舉當周周五前寄達，但其郵戳日期則須為11月5日或更早。

川普目前在喬州的Project538民調 中領先1.5%，比2020年同期高出近3%。過去一個月，他在該州的民調領先優勢一直保持穩定。270toWin仍然將喬州列為「難以抉擇」(toss-up)的州。