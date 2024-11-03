喬州碼頭舷梯倒塌 20人落水7死 事故待調查

喬州薩佩洛島(Sapelo Island)渡輪碼頭舷梯日前倒塌，造成七人死亡。(美聯社)

喬治亞州薩佩洛島(Sapelo Island)渡輪碼頭舷梯於日前晚上倒塌，造成七人死亡，有關當局正在調查出事原因。案發當天，有數百名遊客前往薩佩洛島慶祝文化日。

喬州 自然資源廳廳長拉邦(Walter Rabon)表示，這是文化振興委員會(Cultural Revitalization Committee)主辦的年度活動。

拉邦說，碼頭的舷梯倒塌，導致20人落水。目前已有七人死亡，仍有三人在醫院，情況危急。

ABC News公布了死者的身分，均為年過七旬的長者：

來自佛州 傑克遜維爾(Jacksonville)的Jacqueline Crews Carter(75歲)、Cynthia Gibbs(74歲)、Carlotta McIntosh(92歲)及Isaiah Thomas(79歲)；來自喬州Darien的Charles L. Houston(77歲)；以及來自亞特蘭大的William Johnson, Jr.(73歲)及Queen Welch(76歲)。

調查的初步結果顯示，舷梯的「災難性故障」(catastrophic failure)導致其倒塌。官員表示，該舷梯於2021年安裝。

拉邦表示，將與重大事件重建小組、工程師和 喬州調查局(GBI)努力收集和保存證據並採訪證人。

拉邦說，發生「災難性故障」時，「超過40人」正在舷梯上，至少20人落水。舷梯的一頭連接了外部碼頭，人們可在那裡登上渡輪前往岸上的另一個碼頭。遇難七人均非島上居民。

喬州官員於2020年10月針對霍格哈莫克(Hogg Hummock)社區居民提起的聯邦訴訟進行和解，之後重建了渡輪碼頭。該居民抱怨他們依賴於往返該島及喬州本土陸地(mainland)、由該州營運的渡輪及碼頭未能滿足聯邦要求。

喬州後來同意拆除和更換過時的碼頭，同時升級渡輪，以容納乘坐輪椅者和聽障者。

自然資源廳發言人瓊斯(Tyler Jones)表示，來自美國海岸防衛隊(U.S. Coast Guard)、麥金塔郡(McIntosh)消防局、喬州自然資源廳和其他機構的人員已對水域進行搜尋。

瓊斯說，「舷梯並未與船或其他物體發生碰撞」，倒塌原因尚不可知。由工程師和建築專家組成的團隊已到達現場展開調查。

總統拜登 表示，聯邦官員已準備好提供任何所需援助。薩佩洛島位於沙凡納(Savannah)以南約60哩，可從本土乘船抵達。