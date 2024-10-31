選戰逼近 趙美心抵喬州為賀錦麗催票

趙美心(前排右四)與老人中心長者合影。(記者張蕙燕／攝影)

美國總統大選進入最後一周倒數時刻，聯邦眾議員、民主黨國會亞太裔黨團主席趙美心(Judy Chu)，專程從加州飛到搖擺州喬治亞州，爭取選民投票給民主黨總統候選人賀錦麗 (Kamala Harris)。

29日她在亞特蘭大郊區的圓愛長者康樂中心指出，賀錦麗當選總統後會確保降低處方藥價格，擁有更好的社會安全保障。

趙美心於28日起到30日積極走訪亞特蘭大都會區的亞裔 選民，為賀錦麗助選，並發揮母雞帶小雞的效果，也幫助第50選區的華裔喬州眾議員歐曉瑜(Michelle Hsiao Au)、第80選區越裔州眾議員Long Tran競選連任。

她在成員為華裔和韓裔長者組成的老人中心，談論拜登總統與賀錦麗副總統的長者照護政績，及賀錦麗當選總統後的醫療福利政見。她指出，賀保證當選總統後進一步降低處方藥，其中胰島素藥劑不超過35元，老人處方藥一年不超過2000元，讓聯邦醫療保險 (Medicare)支付視力矯正和助聽器的費用。

趙美心指出，更重要的是賀錦麗提議由聯邦醫療保險負擔費用，讓老年人可以在自家安度晚年。她說，這是許多老年人的心願。

長常從事老人照顧和護理派遣工作的圓愛負責人陳徽儀表示，這真是非常重要的福利，因為老人在家照護(Home Care)遠比送到老人療養院(Nursing Home)省錢，現在的養老院都太昂貴，而且老人留在自己家中更能感到安全和舒適。

長期服務僑社的義工蕭宇也指出，他的親戚是合法移民，以前曾因斷了腿，沒有保險而看不起醫生，歐巴馬健保讓人人受惠，買得起保險、看得起醫生。前總統川普在任時再三要去除歐巴馬健保，「我們要中止川普當選的亂象，讓國家走入正軌」。

針對川普稱新冠病毒是「中國病毒」、禁止中國人在美國買土、及種種歧視和仇恨亞裔的言語，趙美心語重心長地說，「一個身在最高位的人，對亞裔使用如此惡毒的語言，是件非常糟糕的事」。這些話讓亞裔成為全美的眾矢之的，引發了1萬1500起亞裔仇恨犯罪。