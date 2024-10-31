我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大選逼近 企業愈來愈常談到川普最愛2個字 台日韓也緊張

萬聖節拜登詭異舉動狂咬嬰兒 第一夫人扮熊貓

選戰逼近 趙美心抵喬州為賀錦麗催票

記者張蕙燕／亞特蘭大報導
趙美心(前排右四)與老人中心長者合影。(記者張蕙燕／攝影)
趙美心(前排右四)與老人中心長者合影。(記者張蕙燕／攝影)

美國總統大選進入最後一周倒數時刻，聯邦眾議員、民主黨國會亞太裔黨團主席趙美心(Judy Chu)，專程從加州飛到搖擺州喬治亞州，爭取選民投票給民主黨總統候選人賀錦麗(Kamala Harris)。

29日她在亞特蘭大郊區的圓愛長者康樂中心指出，賀錦麗當選總統後會確保降低處方藥價格，擁有更好的社會安全保障。

趙美心於28日起到30日積極走訪亞特蘭大都會區的亞裔選民，為賀錦麗助選，並發揮母雞帶小雞的效果，也幫助第50選區的華裔喬州眾議員歐曉瑜(Michelle Hsiao Au)、第80選區越裔州眾議員Long Tran競選連任。

她在成員為華裔和韓裔長者組成的老人中心，談論拜登總統與賀錦麗副總統的長者照護政績，及賀錦麗當選總統後的醫療福利政見。她指出，賀保證當選總統後進一步降低處方藥，其中胰島素藥劑不超過35元，老人處方藥一年不超過2000元，讓聯邦醫療保險(Medicare)支付視力矯正和助聽器的費用。

趙美心指出，更重要的是賀錦麗提議由聯邦醫療保險負擔費用，讓老年人可以在自家安度晚年。她說，這是許多老年人的心願。

長常從事老人照顧和護理派遣工作的圓愛負責人陳徽儀表示，這真是非常重要的福利，因為老人在家照護(Home Care)遠比送到老人療養院(Nursing Home)省錢，現在的養老院都太昂貴，而且老人留在自己家中更能感到安全和舒適。

長期服務僑社的義工蕭宇也指出，他的親戚是合法移民，以前曾因斷了腿，沒有保險而看不起醫生，歐巴馬健保讓人人受惠，買得起保險、看得起醫生。前總統川普在任時再三要去除歐巴馬健保，「我們要中止川普當選的亂象，讓國家走入正軌」。

針對川普稱新冠病毒是「中國病毒」、禁止中國人在美國買土、及種種歧視和仇恨亞裔的言語，趙美心語重心長地說，「一個身在最高位的人，對亞裔使用如此惡毒的語言，是件非常糟糕的事」。這些話讓亞裔成為全美的眾矢之的，引發了1萬1500起亞裔仇恨犯罪。

她說，賀錦麗擔任總統確定會和所有的美國人站在一起，包括亞裔在內，「我們一定要支持支持我們的人，支持我們的人就是賀錦麗。」

競選連任的喬州第80選區州眾議員Long Tran(右)。(記者張蕙燕／攝影)
競選連任的喬州第80選區州眾議員Long Tran(右)。(記者張蕙燕／攝影)
長期服務僑社義工蕭宇強調歐巴馬健保讓人人受惠，呼籲大家投票給賀錦麗，並支持第50...
長期服務僑社義工蕭宇強調歐巴馬健保讓人人受惠，呼籲大家投票給賀錦麗，並支持第50選區的喬州眾議員歐曉瑜(Michelle Hsiao Au)連任。(記者張蕙燕／攝影)
民主黨到亞裔老人中心催票。(記者張蕙燕／攝影)
民主黨到亞裔老人中心催票。(記者張蕙燕／攝影)
趙美心介紹賀錦麗的政見讓老人在自家安度晚年。(記者張蕙燕／攝影)
趙美心介紹賀錦麗的政見讓老人在自家安度晚年。(記者張蕙燕／攝影)
韓裔選民開心的戴上賀錦麗帽子表達支持。(記者張蕙燕／攝影)
韓裔選民開心的戴上賀錦麗帽子表達支持。(記者張蕙燕／攝影)
趙美心聆聽華裔選民的心聲。(記者張蕙燕／攝影)
趙美心聆聽華裔選民的心聲。(記者張蕙燕／攝影)
圓愛中心負責人陳徽儀(左)和Sam Shah。(記者張蕙燕／攝影)
圓愛中心負責人陳徽儀(左)和Sam Shah。(記者張蕙燕／攝影)

賀錦麗 聯邦醫療保險 亞裔

上一則

台灣捐贈30萬元 助北卡颶風海倫災後重建

下一則

學生遭4人攻擊 新州女師以身抵擋拳打腳踢救人

延伸閱讀

3搖擺州民調出爐 賀錦麗、川普在賓州打成平手

3搖擺州民調出爐 賀錦麗、川普在賓州打成平手
挖苦拜登失言 川普造勢坐垃圾車：覺得我的車怎樣？

挖苦拜登失言 川普造勢坐垃圾車：覺得我的車怎樣？
拜登批川粉是「垃圾」惹議 賀錦麗：不認同這類批評

拜登批川粉是「垃圾」惹議 賀錦麗：不認同這類批評
共和黨世家表態 小布希之女芭芭拉宣布支持賀錦麗

共和黨世家表態 小布希之女芭芭拉宣布支持賀錦麗

熱門新聞

17歲的職業西洋棋手克里斯多福·姚(左)16日在聖路易斯西洋棋俱樂部舉行的美國西洋棋錦標賽輸了棋之後，「揉皺計分紙，衝出比賽會場，從後方襲擊了一名攝影師」，而遭到嚴厲處分並被警察逮捕。(美聯社)

17歲亞裔西洋棋大師輸棋衝出會場打人 發聲明道歉

2024-10-24 19:48
佛蒙特州林登（Lyndon）一座歷史悠久的米勒河廊橋。(美聯社)

全美「最安全州」排名 這州居首、路州墊底

2024-10-22 19:14
新澤西州56歲社區學校特教老師赫爾利(Cathy Hurley)日前看到一名手無寸鐵的男孩，遭到至少四名高中生惡意攻擊，奮不顧身撲到男孩身上充當人體盾牌全力保護。(截自cbsnewyork 的IG帳戶)

4人輪踢1男孩 新州女老師當人肉盾牌護學生

2024-10-30 18:46
百歲生日後開啟「賽跑生涯」的朱莉婭·霍金斯22日過世，享嵩壽108歲。圖為霍金斯2019年參加全國長者運動會50公尺短跑。(美聯社)

百歲開始競跑曾破世界紀錄 路州108歲人瑞去世捐遺體

2024-10-23 20:00
華埠更好團結聯盟公民參與資深經理蕭勇剛提到，假消息氾濫多少影響選民的投票判斷。(特派員黃惠玲／攝影)

選舉舞弊、無證客領津貼 假消息正影響華人選民判斷

2024-10-28 10:55
佛州坦帕市一名79歲男子因食用豬頭牌火腿而感染李斯特菌喪生，其家人23日提告豬頭牌肉品公司過失致死，這是首起針對該公司肝腸以外產品提起的訴訟。圖為超市生鮮櫃內的豬頭牌肉品。(歐新社)

79歲男食火腿染李斯特菌喪命 家屬告豬頭牌過失致死

2024-10-25 21:13

超人氣

更多 >
實測保存香蕉7種方法 廚房這一物最簡單好用

實測保存香蕉7種方法 廚房這一物最簡單好用
去好市多不想等太久 選這些時間上門採買不用排隊

去好市多不想等太久 選這些時間上門採買不用排隊
川普會贏？雷根前分析師曝4跡象：選情沒想像中膠著

川普會贏？雷根前分析師曝4跡象：選情沒想像中膠著
加州華女名校畢業被裁員 靠體力活賺錢並找到快樂

加州華女名校畢業被裁員 靠體力活賺錢並找到快樂
避免大腸桿菌感染 食安專家在超市不買的食品

避免大腸桿菌感染 食安專家在超市不買的食品