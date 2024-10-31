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台灣捐贈30萬元 助北卡颶風海倫災後重建

亞特蘭大訊
駐亞特蘭大辦事處處長王翼龍(前排右四)代表台灣政府捐贈30萬元。(辦事處提供)
駐亞特蘭大辦事處處長王翼龍(前排右四)代表台灣政府捐贈30萬元。(辦事處提供)

颶風海倫(Hurricane Helene)9月底侵襲美國東南地區多州，造成重大人員傷亡以及財產損失，駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處處長王翼龍於28日代表台灣政府，捐贈北卡州政府設立的「北卡賑災基金」30萬元，北卡州政府特別安排在州長官邸舉辦了捐贈儀式。

本次捐贈由上述基金執行長Noelle Talley及負責救災的非政府組織United Way of North Carolina主席Brian White接受，兩人表示北卡災區重建雖尚需時日，但北卡州民有足夠韌性儘速恢復，並保證這筆賑濟款將快速且有效地幫助災民。

北卡州長庫柏(Roy Cooper)回函致謝，並由州政府對台灣善舉主動發布新聞稿，另回贈當日在州政府升起的北卡州旗，以代表全體州民對台灣人民及政府的感激之意。現場另有北卡州州議會台灣連線共同主席Ted Alexander參議員、2位州眾議員、州長的10餘位幕僚及多位當地僑領出席。

北卡擁有美東南地區第二多的台灣僑民人數。北卡州議會參、眾議會已連續四年通過友台聲明案，州政府也於去年底在台灣設立貿易辦事處，台灣及北卡間亦有知名大學進行教育合作，雙方關係緊密且互動領域多元。

北卡州政府回贈當日在州政府升起的北卡州旗。(辦事處提供)
北卡州政府回贈當日在州政府升起的北卡州旗。(辦事處提供)
捐贈活動現場。(辦事處提供)
捐贈活動現場。(辦事處提供)

北卡 眾議員 亞特蘭大

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