台灣捐贈30萬元 助北卡颶風海倫災後重建

駐亞特蘭大辦事處處長王翼龍(前排右四)代表台灣政府捐贈30萬元。(辦事處提供)

颶風海倫(Hurricane Helene)9月底侵襲美國東南地區多州，造成重大人員傷亡以及財產損失，駐亞特蘭大 台北經濟文化辦事處處長王翼龍於28日代表台灣政府，捐贈北卡 州政府設立的「北卡賑災基金」30萬元，北卡州政府特別安排在州長官邸舉辦了捐贈儀式。

本次捐贈由上述基金執行長Noelle Talley及負責救災的非政府組織United Way of North Carolina主席Brian White接受，兩人表示北卡災區重建雖尚需時日，但北卡州民有足夠韌性儘速恢復，並保證這筆賑濟款將快速且有效地幫助災民。

北卡州長庫柏(Roy Cooper)回函致謝，並由州政府對台灣善舉主動發布新聞稿，另回贈當日在州政府升起的北卡州旗，以代表全體州民對台灣人民及政府的感激之意。現場另有北卡州州議會台灣連線共同主席Ted Alexander參議員、2位州眾議員 、州長的10餘位幕僚及多位當地僑領出席。