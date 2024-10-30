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爭取關鍵戰場 北卡華人豎大型廣告牌助選

記者王明心／北卡報導
民主黨華人選民為賀錦麗豎立大型廣告牌。(記者王明心/攝影)
民主黨華人選民為賀錦麗豎立大型廣告牌。(記者王明心/攝影)

大選逼近，搖擺州之一的北卡羅來納州選情日益緊繃，不同黨派的華裔，也分別自行募款在該州替兩黨總統候選人豎立大型廣告牌，希望為所支持的候選人爭取關鍵選票。

共和黨副總統候選人范斯上月曾表示， 除非贏得北卡，否則很難獲勝。Axios新聞指出，北卡近年人口激增，種族多元化程度升高，兩黨競爭格外激烈。川普在2016年以不到4個百分點的優勢獲勝，2020年僅領先1.3%擊敗拜登。

正因雙方差距小，北卡華人紛紛募款為所支持的候選人製作大型廣告牌。

共和黨華人選民為川普和范斯豎立大型廣告牌。(AsiansMAGA提供)
共和黨華人選民為川普和范斯豎立大型廣告牌。(AsiansMAGA提供)

共和黨方面由AsiansMAGA組織發起，不到一周就豎起兩塊廣告牌。負責人白女士表示，四年前曾發生看板被對方支持者惡意破壞的情形，今年採取不公開看板確切位置的措施因應。她說，今年仍有川普競選牌在社區遭移除的情況，義工們因此必須早上插晚上撤確保紙牌豎立。

她稱賀錦麗在加州製造零元購 、打砸搶等亂象， 不能忍受美國變成那樣，此外，民主黨開放邊境並讓非法移民中的罪犯混入社區，她相信川普和范斯領導下的共和黨，才能恢復傳統、防止美國走向一黨獨大的社會主義，捍衛自由和安全、維護家長權利。

去年由華人創立的參政議政平臺MOVENC PAC(Margin of Victory Empowerment Fund, Political Action Committee)是製作賀錦麗大型廣告牌的發起組織，他們在三天內就籌集到一萬元，看板豎立於首都洛麗(Raleigh)市區。

該組織董事楊堃表示，捐款來自12個州的48人。他們的支持不僅顯示對MOVENC PAC的信任，也確保大家的聲音被聽見。

她說，她不喜歡川普在疫情期間公然使用「中國病毒」、「功夫病毒」等字眼，煽動對華人的仇恨。且川普2020年敗選後，拒不承認選舉結果，導致國會山莊暴動，動搖美國民主根基。她表示，賀錦麗擔任加州總檢察官和參議員的表現足以證明她能勝任更高職位的挑戰。

北卡華人製作的選舉廣告牌引起賓州和密西根州民主黨華人選民的效法，不過招牌上的措辭也在北卡微信群裡引起爭戰。呂勇表示，任何人都可支持任何黨派，但不能綁架

其他人。他稱招牌上寫「Chinese Americans」暗示整個華裔族群，會導致外界誤會所有華裔都支持賀錦麗，這是作假和越權。

不滿呂勇說法者則指其妖魔化，該詞句並不意味著代表全體華裔。

北卡羅來納州 華人 川普

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