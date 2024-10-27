颶風海倫侵襲 喬州林業損失12.8億

喬州林業委員會人員正在清理颶風海倫所造成的林木破壞。(喬州林業委員會臉書)

喬治亞州 官員報告指稱，颶風 海倫(Hurricane Helene)對喬州 林木業造成嚴重破壞，帶來損失高達約12.8億元。

喬州林業委員會(Georgia Forestry Commission)表示，該颶風影響多達890萬畝的林地。

喬州林業委員會主任薩博(Johnny Sabo)表示，這無疑是該州林業面臨的最大自然災害，更甚於颶風邁克(Hurricane Michael)。

破壞的範圍從瓦爾多斯塔(Valdosta)延伸到奧古斯塔(Augusta)，受影響的地區包括了零星影響至嚴重破壞。官員警告，這種影響可能會持續數十年，不僅影響木材業，還會影響當地經濟。

薩博說，除了對農村社區產生巨大影響外，此次破壞也可能對整個喬州經濟產生影響—從能源到住房成本，一切都可能上漲。

土地所有者現在正與時間賽跑，搶救其還堪用的木材。薩博表示，許多受損樹木只有約六周的時間，之後木材就會因為纖維開始分解和腐爛而變得無法使用。

對吉利斯(Ben Gillis)來說，他的家族自1838年起就在特羅伊特倫郡(Treutlen)擁有林地，像他們這樣的多代土地所有者，這次颶風對他們在經濟和情感上都受到了破壞。

「一直以來，我們擁有林地基地，可為家人提供資產基礎，這也帶給我們安全感，」吉利斯說。「然後一切都突然消失了，實在太難以承受。」

吉利斯和許多其他業者一樣，擔心其長期影響。重新種植林地和恢復受損森林的成本預計十分巨大，可能超過木材的未來價值。