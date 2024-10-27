我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約、洋基大戰 MLB世界大賽逼著兩州州長對賭

中國「低空經濟」熱潮 會操作無人機的「飛手」月薪可達3萬人民幣

颶風海倫侵襲 喬州林業損失12.8億

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
喬州林業委員會人員正在清理颶風海倫所造成的林木破壞。(喬州林業委員會臉書)
喬州林業委員會人員正在清理颶風海倫所造成的林木破壞。(喬州林業委員會臉書)

喬治亞州官員報告指稱，颶風海倫(Hurricane Helene)對喬州林木業造成嚴重破壞，帶來損失高達約12.8億元。

喬州林業委員會(Georgia Forestry Commission)表示，該颶風影響多達890萬畝的林地。

喬州林業委員會主任薩博(Johnny Sabo)表示，這無疑是該州林業面臨的最大自然災害，更甚於颶風邁克(Hurricane Michael)。

破壞的範圍從瓦爾多斯塔(Valdosta)延伸到奧古斯塔(Augusta)，受影響的地區包括了零星影響至嚴重破壞。官員警告，這種影響可能會持續數十年，不僅影響木材業，還會影響當地經濟。

薩博說，除了對農村社區產生巨大影響外，此次破壞也可能對整個喬州經濟產生影響—從能源到住房成本，一切都可能上漲。

土地所有者現在正與時間賽跑，搶救其還堪用的木材。薩博表示，許多受損樹木只有約六周的時間，之後木材就會因為纖維開始分解和腐爛而變得無法使用。

對吉利斯(Ben Gillis)來說，他的家族自1838年起就在特羅伊特倫郡(Treutlen)擁有林地，像他們這樣的多代土地所有者，這次颶風對他們在經濟和情感上都受到了破壞。

「一直以來，我們擁有林地基地，可為家人提供資產基礎，這也帶給我們安全感，」吉利斯說。「然後一切都突然消失了，實在太難以承受。」

吉利斯和許多其他業者一樣，擔心其長期影響。重新種植林地和恢復受損森林的成本預計十分巨大，可能超過木材的未來價值。

他們呼籲聯邦援助，以幫助恢復和重新種植林地。「如果我們想延續這項傳統和永續性，我們就必須擁有聯邦資源來做到這一點。私營部門做不到，他們負擔不起。」喬州林業委員會正在與州和聯邦機構合作探索潛在的救援計畫。

颶風海倫(Hurricane Helene)對喬州林木業造成嚴重破壞，共計約有1...
颶風海倫(Hurricane Helene)對喬州林木業造成嚴重破壞，共計約有12.8億元的損失。(喬州林業委員會臉書)

喬州 颶風 喬治亞州

上一則

林錦琇、詹翔嵐牙醫博士 談定期洗牙口腔保健的重要

下一則

全美人口最多5州 賓州網路費用最高

延伸閱讀

颶風一個接一個 美上周初領失業金人數低於預期

颶風一個接一個 美上周初領失業金人數低於預期
海倫的爆米花（全文完）

海倫的爆米花（全文完）
海倫的爆米花（一一）

海倫的爆米花（一一）
海倫的爆米花（一○）

海倫的爆米花（一○）

熱門新聞

新澤西州一對夫婦申請醫療補助計畫Medicaid給付時欺騙政府，進一步調查後發現兩人5年賺進約450萬元收入且未報稅。(路透)

夫婦虛假陳述冒領白卡福利 意外踢爆名下公司逃稅450萬

2024-10-21 20:10
西雅圖驚傳家庭槍案，15歲少年疑在家中開槍打死5人。(美聯社)

西雅圖15歲少年疑開槍打死父母與兄弟姊妹 共5死1傷

2024-10-22 12:24
17歲的職業西洋棋手克里斯多福·姚(左)16日在聖路易斯西洋棋俱樂部舉行的美國西洋棋錦標賽輸了棋之後，「揉皺計分紙，衝出比賽會場，從後方襲擊了一名攝影師」，而遭到嚴厲處分並被警察逮捕。(美聯社)

17歲亞裔西洋棋大師輸棋衝出會場打人 發聲明道歉

2024-10-24 19:48
佛蒙特州林登（Lyndon）一座歷史悠久的米勒河廊橋。(美聯社)

全美「最安全州」排名 這州居首、路州墊底

2024-10-22 19:14
全美百大最貴郵遞區號排行榜公布，隸屬新州博根郡的阿爾派恩(Alpine)年年上榜，圖為當地美景。(美聯社)

全美最貴郵遞區號排行 新州6鎮上榜創新高

2024-10-21 02:15
百歲生日後開啟「賽跑生涯」的朱莉婭·霍金斯22日過世，享嵩壽108歲。圖為霍金斯2019年參加全國長者運動會50公尺短跑。(美聯社)

百歲開始競跑曾破世界紀錄 路州108歲人瑞去世捐遺體

2024-10-23 20:00

超人氣

更多 >
曾被疑不背台詞「數字小姐」13年後變女神

曾被疑不背台詞「數字小姐」13年後變女神
西雅圖5屍滅門案 15歲嫌裝受害者報案、11歲妹妹裝死倖存

西雅圖5屍滅門案 15歲嫌裝受害者報案、11歲妹妹裝死倖存
華郵爆料 世界首富馬斯克曾在美國非法工作

華郵爆料 世界首富馬斯克曾在美國非法工作
高盛稱中國五行業產能過剩 最嚴重的是這行業

高盛稱中國五行業產能過剩 最嚴重的是這行業
隔空就可盜刷信用卡 Visa警告「數位扒竊」新犯罪猖獗

隔空就可盜刷信用卡 Visa警告「數位扒竊」新犯罪猖獗