喬州谷內郡、卡布郡籲支持交通擴建公投案

谷內政府提出的交通擴建案。(取自councilforqualitygrowth.org)

喬治亞州 谷內郡(Gwinnett)和卡布郡(Cobb)呼籲民眾，在11月5日的選舉中，在公民投票 中選擇同意增加1%銷售稅，以支持這兩郡縣公共交通擴建案，改善基礎交通設施，讓民眾有更多低成本公共運輸的選擇方式，減少交通擁堵，促進經濟增長，並改善環境品質。

谷內郡政府指出，交通SPLOST提案推動多項工程，包括擴建微型公交系統、建設快速公交線路(BRT)、提供直達亞特蘭大Hartsfield-Jackson國際機場的穿梭巴士，並增加周日的服務次數。這些措施將大幅提升居民的出行便利性，特別是滿足通勤至工作場所、學校及醫院的需求。

而卡布郡Mobility-SPLOST提案，則聚焦於建設BRT系統、擴大微公交服務，並改善人行道、綠道及步行通道。此外，該計畫還有意引進零排放的環保公交車，推動綠色出行。透過這些交通改善措施，卡布郡居民將能享有更可靠且更環保的交通服務。

這兩項提案將透過1%銷售稅籌集資金，支持這些交通項目的長期建設與營運提供穩定的資金支持。

谷內和卡布郡指出，這些公共建設可促進社區交通升級與發展，更是推動社區經濟發展的重要基礎設施之一。既可有效緩解交通壓力，減少道路擁擠，讓日常通勤更加順暢。同時，更多的公共交通選項意味著更少的汽車上路，進而降低溫室氣體排放，改善空氣質量，並促進可持續發展。

郡政府表示，公共交通工程對於無法擁有私家車的家庭、老年人、低收入 人群及殘障人士而言非常重要，因為這是他們去工作、接受教育及醫療服務的關鍵途徑。