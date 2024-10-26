亞裔社區堅定代言人Michelle Kang競選喬州第99選區眾議員

Michelle Kang(後排左七)與華人社區溝通交流Gwinnett郡交通運輸問題。(姜友會提供)

第一代韓裔 美籍移民米歇爾·姜(Michelle Kang)正積極參選喬治亞州第99選區(Georgia House District 99)眾議員，並呼籲華裔 社區的積極支持。她承諾將代表包括亞裔 在內的多元化選民群體，專注於推動經濟流動性、保護女性權益、實行槍枝管控立法，擴大醫療補助計劃，致力成為亞裔社區的堅定代言人。

第99選區涵蓋蘇瓦尼(Suwanee)、杜魯斯(Duluth)和糖山(Sugar Hill)地區，擁有33%的亞裔，14%的非裔和10%的西裔人口。

服務多元社區：為亞裔爭取發聲的機會

米歇爾長期致力於服務亞裔和少數族裔社區，並將這些經驗融入她的政治主張。她參與的社區工作廣泛，包括在谷內郡(Gwinnett County)的主席公民預算審查委員會、谷內購物中心重建委員會和谷內交通發展委員會等多個委員會中擔任重要角色，組織了與華裔長者和商家的焦點小組會議，促進公共交通改革，幫助移民和老年人獲得更好的服務。她相信為亞裔及其他少數族裔提供更多發聲機會，是建立公平社會的基石。

推動變革的政策主張：槍支管控與醫療改革

米歇爾的政策主張明確，特別關注槍支管控與醫療改革。當選後，她將推動槍支安全存儲法、普遍背景調查和紅旗法案等立法，為社區提供更安全的環境。

此外，她將擴大醫療補助計劃，惠及60多萬名喬州居民，解決當前醫療系統中的覆蓋不足問題，讓更多居民享受醫療保障。

呼籲社區團結：跨文化合作推動公平正義

作為亞裔社區的倡導者，米歇爾的影響力已經超越族裔界限。她是亞特蘭大韓裔反亞裔仇恨委員會( Atlanta Korean American Committee Against Asian Hate)創始成員之一，該委員會在2021年3月17日成立，以回應當年的亞特蘭大槍擊事件。該事件導致8人遇害，其中包括2名華裔和4名韓裔。米歇爾還參加了馮道友和譚小潔的葬禮。該委員會的成立具有里程碑意義，標誌著第一代韓裔美國人首次為種族和社會正義發聲。

米歇爾在「停止亞裔仇恨」(Stop Asian Hate)運動，中扮演了關鍵角色，並與黑人、拉美裔、穆斯林和猶太社區領袖攜手合作，反對偏見和仇恨犯罪，推動族群和諧。

她的領導力不僅限於亞裔社區。在亞特蘭大槍擊事件三週年紀念活動中，米歇爾組織並帶領亞裔青年團體在公共場合發聲，分享作為亞裔後裔的經歷，並展望更加包容和公平的未來。這些活動不僅是反對仇恨，更在塑造一個彼此尊重的多元化社會。

政治與社區參與：為選民發聲的母親

米歇爾於1992年移居喬州。作為一位勤奮的第一代移民和三個女兒的母親，她曾在谷內郡及喬州各地經營餐館和零售店。親眼目睹社區居民在日常生活中面臨的種種困難，促使她在41歲時重返校園。當時，她的小女兒還在上幼兒園。她隨後獲得了喬治亞大學的公共管理(Public Administration)碩士學位，並自此投身於非營利組織，致力於為亞裔、移民、少數族裔和有色人種社區爭取權益。

她對住房負擔能力和生活工資等問題尤為關注。她的政治參與始於2020年，當時她被亞裔美國人行動基金會(Asian American Action Fund)任命為韓裔美國人選民群體主任，負責動員亞裔選民支持喬恩‧奧索夫(Jon Ossoff)的參議員競選工作。她與亞裔社區領袖合作，最終成功助推Jon Ossoff當選。

2022年，她加入了參議員拉斐爾·沃諾克( Raphael Warnock)的連任競選團隊，組織集會並動員選民投票，為喬治亞州的政治局勢注入了新的活力。這些經驗讓她深入了解了選民的需求，並促使她在競選中更加專注於關鍵民生議題。

米歇爾還通過組織社區活動、節慶和論壇，積極為社區服務。2023年她創辦並組織了首屆蘇瓦尼亞裔美國人遺產月(Suwanee AAPI Heritage Month Celebration)慶祝活動，旨在通過彼此文化和歷史的了解，增進社區成員之間的聯繫。她堅信多樣性是社區的財富，熱衷於幫助孩子們成長為具有文化素養的全球公民。

榮譽與認可：亞裔領袖的崛起

米歇爾的努力與成就贏得了廣泛認可。她於2023年和2024年連續兩年被《喬治亞亞裔時報》(Georgia Asian Times)評選為「25位最具影響力的亞裔」，並榮獲美國泛亞商會(US Pan Asian American Chamber of Commerce)的傑出亞裔獎。這些榮譽彰顯了她在社區中的領導地位及其對公平與正義的不懈追求。

未來展望：成為第99選區的全體居民代表

米歇爾·姜的參選，不僅是為了代表亞裔社區，也是為了成為所有99選區居民的代言人。她承諾將通過政策變革，改善經濟流動性、住房負擔和公共安全。她相信，多樣性是社區的財富，並將致力於通過立法和社區合作，推動喬治亞州的進步，讓所有人都能在這片土地上繁榮發展。