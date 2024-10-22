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中華文化學校正體漢字文化節 圓滿落幕

【亞特蘭大訊】
全體與會人員。(學校提供)
全體與會人員。(學校提供)

為響應台灣僑務委員會主辦的2024年海外正體漢字文化節，亞特蘭大中華文化學校日前在Duluth高中校區舉辦正體漢字文化節競賽。

此次比賽設有高年級組、中年級組、低年級組和幼兒組，並根據不同年齡層的學習程度精心設計了各具特色的比賽項目。比賽在各班教室進行，旨在培養學生對正體漢字的興趣，並提升其語言能力。

幼兒組學生透過與家長和老師的互動遊戲參與比賽，遊戲內容包括圖片辨識和動物賽車等趣味十足的主題，展現了輕鬆愉快的學習氛圍。低年級組則以演唱童謠為主題，學生們依次表演《兩隻老虎》、《一閃一閃亮晶晶》和《妹妹背著洋娃娃》，展示了對字詞的靈活運用。中年級與高年級組的比賽則專注於字卡辨認，學生需在最短時間內快速且準確地讀出字卡上的詞彙，並根據其發音及語法準確性進行評分。

整個活動由全校教師、家長會成員及工作人員協力完成，擔任評審、計時及計分工作，確保比賽公平公正。

比賽結束後，各組均選出優勝者並頒發獎項。每組分別選出一名冠軍、亞軍及季軍，並有兩位佳作獲獎者。

所有參賽者皆獲得參加獎以示鼓勵。低年級組獲獎者為：第一名陳家寶、第二名陳雅茵、第三名孫歐琍，佳作為陳裕熹和倪家熙。中年級組獲獎者為：第一名李淳信、第二名Ethan Bui Quang、第三名禤恩澤，佳作為袁譽瓏和高曉琪。高年級組獲獎者為：第一名李光傑、第二名彭真寶、第三名黃恩璽，佳作為宋睿、夏金寶。

中年級組參賽者。(學校提供)
中年級組參賽者。(學校提供)
左起中華文化學校副校長夏忠菁，校長林香蘭，僑教中心主任歐宏偉。(學校提供)
左起中華文化學校副校長夏忠菁，校長林香蘭，僑教中心主任歐宏偉。(學校提供)
高年級組參賽者。(學校提供)
高年級組參賽者。(學校提供)
低年級組參賽者。(學校提供)
低年級組參賽者。(學校提供)
亞特蘭大中華文化學校舉辦正體漢字文化節競賽。(學校提供)
亞特蘭大中華文化學校舉辦正體漢字文化節競賽。(學校提供)

亞特蘭大 賽車

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