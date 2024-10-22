郵件延誤、投遞箱減 喬州缺席投票面臨雙重挑戰

2021年通過參議會第202號法案後，喬治亞州的投遞箱(drop box)數量大量縮減。圖唯一喬州選民日前將選票投入投遞箱。(美聯社)

今年11月大選，有超過20萬喬治亞州民眾要求缺席選票，其中6萬張已經寄返選務辦公室。然而，這類在疫情期間激增的投票 方法在這次選舉期間，對於選民卻變得越來越困難且風險更大。

2021年通過參議會第202號法案後，在一定程度上大幅減少了喬州 的投遞箱(drop box)數量，只允許每個郡每10萬選民擁有一個投遞箱。投遞箱也被移至投票所的內部。

「投遞箱需要更容易被民眾觸及，」喬州選民弗林(Rebecca Flynn)說。她所住的地區今年失去了投遞箱。「這非常令人沮喪。」

現在，弗林必須開車30分鐘才能到達下一個最近的投遞箱。那裡的投票所工作人員告誡她，她應該郵寄選票。

幾個月來，立法人員和郵政官員一直警告，困擾美國郵政 局的問題可能會影響缺席選票的及時寄返，這一點似乎在距離選舉不到20天的時間內就會實現。

「對於像投票這樣重要的事情，我不希望發生任何事情，所以我不想冒險，」弗林說。

缺席選票必須在11月5日晚上7時前透過投遞箱或郵寄方式寄回各郡選務辦公室。

在底克甫郡(DeKalb)，最近批准了一項計畫，允許缺席選民將缺席選票親手交付給任何提前投票所的投票工作人員，無論該處是否有投遞箱。

「這意味著下一個接觸你選票的人不是美國郵政局，而是選務辦公室的某人，所以你可確信你的選票會起作用，」底克甫郡選委會副主席阿比拉曼(Vasu Abhiraman)說。「如果你現在把選票投進郵箱，就會有一個中間人介入這個過程。」

卡布郡(Cobb)和谷內郡(Gwinnett)現在也推出了類似的計畫。