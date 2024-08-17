機器人保安巡邏亞城街頭 反對者憂影響真人勞動市場

亞城Old Fourth Ward一社區近日引進由Knightscope研發的巡邏機器人加強保安。(取自Knightscope臉書)

亞特蘭大 充滿活力的「舊四區」(Old Fourth Ward)，過去7個月間的暴力犯罪 案件，近一半發生在Boulevard NE大道沿線。當地社區近期引進機器人保安加入街頭巡邏，希望藉由高科技援助加強打擊犯罪。

報告顯示，過去7個月，上述街區至少發生34起犯罪事件，其中包括謀殺、綁架、強姦和多起攻擊事件。

位於Boulevard NE大道上的Wingate City Lights社區，幾周前因此引進了一台Knightscope自主監控機器人。

這個造型時尚的白色梨形機器人，不斷在社區四周巡邏。「保安」機器人高約5呎4吋，重420磅，每小時速度為3哩，主要任務為確保周邊安全。

社區居民強森(Juanita Johnson)表示，每次她經過機器人時，都會對它微笑揮手，「看著它持續巡邏檢查，讓我感覺更安全。」

另一位居民史密斯(Takela Smith)說，上次人行道上有居民被車撞到，機器人馬上就通知警方，「之前一輛汽車在街上飛馳撞倒了一位居民，Knightscope看到立即通知了亞城警方，不久之後警方跟醫護人員都來了，速度很快。受傷者馬上送醫救治，效率極高。」

然而也有民眾對機器人上街頭表達擔憂，居民克勞德(Ashley Cloud)說，Knightscope的360度攝影機和麥克風會記錄人們的談話，侵犯了民眾的隱私，克勞德還提到，機器人將對勞動市場帶來影響。

她提到，「這是沒有必要的，因為無論機器人在做什麼，我們都可以花錢請真人來做。」

針對侵犯隱私的疑慮，Knightscope執行副總裁兼首席客戶長史蒂芬斯(Stacy Stephens)表示，機器人不會收集民眾私人資訊，僅會在街上蒐集公開資訊，「這像在公共場所，或是去雜貨店、銀行或任何有閉路電視的地方沒有什麼不同。」

史蒂芬斯說，Knightscope完全自主，意味著無需人工干預，可以在既定的空間內漫遊並尋找異常情況，然後向安全營運中心報告。Wingate社區還在後方設有一個固定的Knightscope，負責監視街區及其停車場。

史密斯知道有些人對機器人感到不安，但她認同它們對安全確實有幫助，並且可以嚇阻犯罪。她說，「如果你不做任何不該做的事，怎麼會覺得機器人有問題？」