我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普維州競選辦公室遭闖空門 警方鎖定1遊民追查

生前罹阿茲海默症 「手札情緣」珍娜羅蘭94歲離世

MARTA退役舊車廂 化身喬州珊瑚礁棲息地

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
亞特蘭大都會捷運管理局(MARTA)於去年底將兩節舊車廂置於喬州奧薩巴島附近的海底人工島礁L。近期潛水員發現，舊車廂已成為人工島礁的一部分。(喬州自然資源廳)
亞特蘭大都會捷運管理局(MARTA)於去年底將兩節舊車廂置於喬州奧薩巴島附近的海底人工島礁L。近期潛水員發現，舊車廂已成為人工島礁的一部分。(喬州自然資源廳)

亞特蘭大都會捷運管理局(MARTA)去年12月拆除並清理了兩節退役的捷運車廂，並將它們運往距離喬州奧薩巴島(Ossabaw Island)約23海里(nautical mile)的人工島礁。

不久前，MARTA派遣潛水員下水監測，發現了這些舊車廂上已生長著大量的軟珊瑚，還有九種游釣魚(game fish)穿梭其中。

此計畫是喬州自然資源廳(Georgia Department of Natural Resources, DNR)沿海資源部門40多年來建造人工魚礁歷史的一部分，旨在為近海海洋生物創造一個新的棲息地。

MARTA總經理兼執行長Collie Greenwood表示，很自豪於能夠以這種對環境負責的方式重新利用舊車廂。「僅僅幾個月內，我們就在舊車廂上看到這樣的發展真是令人興奮。」

隨著該計畫的早期成功，MARTA希望未來在人工島礁棲息地中添加更多退役的舊車廂。

「人工魚礁看起來很棒，珊瑚的生長和海洋野生動物的活動令我們感到鼓舞，」DNR沿海資源部門的海洋生物學家布林頓(Cameron Brinton)說。

「大家注意到，其中一個車廂的頂部已經倒塌，這是典型會發生的情況，隨著時間的推移，車廂將發生更多變化，成為海洋生物重要海洋棲息地的一部分，包括數量眾多的運動魚(sport fish)和瀕臨滅絕的海龜」。

多年來，喬州海底放置了各種人造結構，從舊橋樑到退役海軍艦艇，甚至還有坦克車。MARTA舊車廂是海底建築的最新成員。這座人工礁石首次建造於1976年。

亞特蘭大都會捷運管理局(MARTA)於去年底將兩節舊車廂置於喬州奧薩巴島附近的海...
亞特蘭大都會捷運管理局(MARTA)於去年底將兩節舊車廂置於喬州奧薩巴島附近的海底人工島礁L。近期潛水員發現，舊車廂已成為人工島礁的一部分。(喬州自然資源廳)

喬州 捷運 大都會

上一則

非法砍水庫旁363棵樹 新州業主被控罪

下一則

芝警局長警告示威者 絕不容許發生暴亂

延伸閱讀

MARTA舊車廂化身珊瑚礁棲息地 潛水員驚嘆變化好大

MARTA舊車廂化身珊瑚礁棲息地 潛水員驚嘆變化好大
澳洲海獅背攝影機探測海床 捕捉抓章魚、教寶寶覓食驚奇瞬間

澳洲海獅背攝影機探測海床 捕捉抓章魚、教寶寶覓食驚奇瞬間
光聽重機引擎聲最興奮 奧斯汀化身「不羈騎士」超開心

光聽重機引擎聲最興奮 奧斯汀化身「不羈騎士」超開心
小勞勃道尼回歸漫威 化身大反派「末日博士」

小勞勃道尼回歸漫威 化身大反派「末日博士」

熱門新聞

卡洛琳‧連為來自印尼的華裔移民。(Falls Church City 市議會官網)

1人打2份全職工 華府華裔高層主管遭罰2.5萬後辭職

2024-08-08 15:36
佛州魚類與野生動物保育委員會人員示範如何安全獵捕緬甸蟒。(美聯社)

抓捕緬甸蟒 佛州大沼澤地獵人為獎金大比拚

2024-08-09 20:40
華茲在2019年當選明州州長後，就把名下唯一房產賣掉了。(明州州長臉書)

華茲經濟狀況堪比平民：無股票、無債券 甚至無房產

2024-08-08 16:31
馬州貝萊爾一棟民宅疑瓦斯外洩發生爆炸。(馬州哈福德郡消防局)

掛牌出售前發生爆炸 馬州年邁屋主及承包商喪生屋內

2024-08-12 10:02
芝加哥歐海爾機場8日發生一起婦女捲入行李傳送帶致死案件。(特派員黃惠玲／攝影)

1婦女捲入芝加哥歐海爾機場行李傳送帶喪生

2024-08-08 18:39
美國各大機場內，都設有如運送行李上下飛機、接受海關檢查的行李輸送帶區域(示意圖)。(redlinesystems官網截圖)

芝加哥機場行李傳送帶命案 法醫公布：她死於上吊窒息

2024-08-12 10:48

超人氣

更多 >
李李仁機場安檢說了一句話 惹哭女海關當場飆淚

李李仁機場安檢說了一句話 惹哭女海關當場飆淚
早田希娜想參觀特攻博物館被罵爆 樊振東孫穎莎火速取關

早田希娜想參觀特攻博物館被罵爆 樊振東孫穎莎火速取關
全紅嬋王者「龜」來 回中國第一件事居然是曬出滿屏的烏龜

全紅嬋王者「龜」來 回中國第一件事居然是曬出滿屏的烏龜
亞洲超市「食安警告標識」何其多 有的僅見一行小字

亞洲超市「食安警告標識」何其多 有的僅見一行小字
菲律賓奧運金童歸國獲英雄式歡迎 祖父：勿忘初衷

菲律賓奧運金童歸國獲英雄式歡迎 祖父：勿忘初衷