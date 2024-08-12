創紀錄 喬州布倫瑞克港1年運輸83萬汽車

喬州布倫瑞克港，正縮小與全美最大汽車港巴爾地摩港的差距。(喬州港務局網站)

監管喬治亞州海港的官員近日表示，2024財年，沙凡納(Savannah)以南的布倫瑞克港(Port of Brunswick)創下紀錄，共有83萬輛汽車經過此港進出口，已經快與全美最大的汽車港巴爾地摩(Brunswick)並駕齊驅。

喬州 港務管理局(Georgia Ports Authority)報告稱，在截至6月30日的財年中，布倫瑞克和沙凡納港處理的汽車和重型機械設備總數超過87萬6000輛。比前一年同期成長了21%。

港務管理局執行長林奇(Griff Lynch)稱今年「對我們來說是偉大的一年」。

新冠肺炎(COVID-19)疫情爆發後，透過布倫瑞克港運輸的汽車和輕型卡車數量呈現滾雪球式增長。隨著2023年美國汽車銷量出現十年來最大增幅，喬州正在投資2.62億元對該港進行升級和擴建，以騰出成長空間。林奇表示，這些計畫應該會在秋季完成。

林奇去年10月預測，到2026年，布倫瑞克的汽車吞吐量將超過已位居美國第一大汽車海港十多年的巴爾地摩港。

而來自喬州的新貨物數據表明，布倫瑞克已經距離此目標非常接近了。馬里蘭州 港口官員稱，巴爾地摩在2023年處理了84萬7000輛汽車進出口。

3月26日，凱伊橋(Francis Scott Key Bridge)發生倒塌事故後，巴爾地摩港的航運航道完全關閉了數週，然後分階段重啟，直到6月航道才完全開放。

馬里蘭州港口管理局發言人謝爾(Richard Sher)表示，尚不清楚巴爾地摩港過去12個月的汽車總量。因為該港的一些汽車碼頭為私人經營，直到年底才會匯報數量。

林奇說，當凱伊橋倒塌迫使汽車貨運從巴爾地摩轉移至他地時，布倫瑞克港在4月和5月接收了約1萬4000輛汽車和卡車。

「我認為，巴爾地摩可能仍然排名第一，但我們正在縮小差距，」林奇說。

他還指出，該港去年的巨大成長主要來自其他來源，例如汽車製造商將業務從南卡查爾斯頓(Charleston)和佛州傑克遜維爾(Jacksonville)等其他鄰近港口轉移到布倫瑞克。

喬州正努力成為南方電動車 生產中心，這也可能導致更多汽車通過布倫瑞克的碼頭，儘管此趨勢可能不會很快顯現。雖然現代汽車計畫年底前在沙凡納以西開設第一家專門生產電動車的美國工廠，但林奇表示，他預計該廠最初將專注於生產美國市場的車輛。

同樣在近期，喬州港務局報告指出，沙凡納港在上一財年處理了525萬個貨櫃，比2023財年下降了2.3%。這些巨大的貨櫃用於運輸從消費性電子產品到冷凍雞肉的貨物。

林奇表示，由於庫存過剩的零售商減少了新訂單，2023年最後六個月的貨櫃吞吐量有所滯後，但近幾個月開始反彈。