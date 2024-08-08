環球盃中文辯論錦標賽 美國隊華裔成員備戰

當天賽後補頒國際縱橫盃團體殿軍獎盃，個人獎部分由楊萬鵬(後排左)、劉卓煦(前排右)、張鴻毅(後排右)、王筱晴(前排左)分別獲得個人優秀辯手獎狀。(閻永忠提供)

為備戰2024年環球盃中文辯論錦標賽，由華裔子弟組成的美國隊將與亞洲各校等超過80支隊伍，以華語分組論戰包括如何弭平高齡數位落差、應否暫停深海採礦、生成式AI的對應策略趨勢等辯題。日前該隊於喬治亞州 富頓郡(Fulton)圖書館公眾廳舉辦成果發表，並模擬對戰中國雲南師範大學附屬中學、香港 培橋中學等，交流學習。

2024-2025美國隊成員有高升(Gao Sheng)、楊萬鵬(Wanpeng Yang) 、劉卓煦(Julia Liu)、張鴻毅(Hongyi Zhang) 、王筱晴(Adela Wang)、林朵(Lynn Lin)、黃冠翔(Lawrence Huang)、徐美欣(Meixin Xu)、景韋同(Elise Jing)及李嘉懿 (Joy Lee)等。

當天賽後並補頒發國際縱橫盃團體殿軍獎盃，個人獎部分由楊萬鵬、劉卓煦、張鴻毅、王筱晴分別獲得個人優秀辯手獎狀。