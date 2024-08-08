環球盃中文辯論錦標賽 美國隊華裔成員備戰
為備戰2024年環球盃中文辯論錦標賽，由華裔子弟組成的美國隊將與亞洲各校等超過80支隊伍，以華語分組論戰包括如何弭平高齡數位落差、應否暫停深海採礦、生成式AI的對應策略趨勢等辯題。日前該隊於喬治亞州富頓郡(Fulton)圖書館公眾廳舉辦成果發表，並模擬對戰中國雲南師範大學附屬中學、香港培橋中學等，交流學習。
2024-2025美國隊成員有高升(Gao Sheng)、楊萬鵬(Wanpeng Yang) 、劉卓煦(Julia Liu)、張鴻毅(Hongyi Zhang) 、王筱晴(Adela Wang)、林朵(Lynn Lin)、黃冠翔(Lawrence Huang)、徐美欣(Meixin Xu)、景韋同(Elise Jing)及李嘉懿 (Joy Lee)等。
當天賽後並補頒發國際縱橫盃團體殿軍獎盃，個人獎部分由楊萬鵬、劉卓煦、張鴻毅、王筱晴分別獲得個人優秀辯手獎狀。
本次成果發表賽邀請曾任全國租稅教育盃辯論比賽冠軍的閻永忠先生擔任裁判，釜正論點並給予選手論點架構與建議個人技巧如何改進。他表示，今年將視國務院的旅遊安全政策評等，調整出征狀況。
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