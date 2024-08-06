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北卡通過法案 允許酒精飲品外賣

記者王明心／北卡報導
北卡成為可合法外帶或外送酒精飲料的州。(Raleigh is Growing臉書)
北卡成為可合法外帶或外送酒精飲料的州。(Raleigh is Growing臉書)

一份ABC綜合法案經北卡眾議院通過後，日前由州長庫伯(Roy Cooper)簽署生效，新法使北卡成為美國第29個可合法外帶(to-go)、外送(deliver)烈酒、雞尾酒、葡萄酒的州。

北卡州政府在疫情期間，曾為了提振餐廳和酒吧因疫情所遭受的銷售重創，暫准外賣和外送雞尾酒，2021年這條臨時條款停止實施。庫伯日前所簽署的新法，則使酒品外送在北卡永久合法。

根據新法案，外帶和外送的葡萄酒和雞尾酒必須少於24 盎司，且在離開餐廳前就已經調配完成、密封，而且與食品一起出售。訂購外帶或外送服務的消費者必須年滿21歲。

賣酒的ABC店以前不得銷售酒類以外的任何商品，現在可以賣酒類品牌的周邊商品，例如開罐器、袋子、眼鏡、服裝、鑰匙圈等，但不能是菸草、電子煙、大麻產品

或用具。

之前禁止在元旦、國慶日和勞工節營業，現在開禁但周日還是不准開店。目前北卡還可以接受酒精飲料網購，也能銷售禮品卡，購買者必須年滿21歲。

除了傳統賣酒的地方外，新法案將社區學院包含在「公立學院或大學」的定義中，允許在其體育場、體育設施和競技場出售啤酒和葡萄酒。機場旅客也可從機場商店購買16盎司以下的酒精飲料，在等待航班時飲用。這些飲料必須裝在非玻璃的容器中，容器上面標明「Drink Responsibly – Be 21」。

北卡 疫情 大麻

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