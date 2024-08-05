颶風黛比登陸佛州 降雨量恐破紀錄 慎防洪水暴漲

一級颶風黛比5日清晨挾帶豪雨登陸佛州墨西哥灣沿岸地區，激起巨浪。(美聯社)

稍後威力已降為熱帶風暴的一級颶風 黛比(Debby)5日清晨挾帶豪雨登陸佛州 墨西哥灣沿岸地區後，往北移動，風速減緩，降為熱帶風暴；但氣象預報員警告，未來幾天風向轉東時，喬治亞州 沿岸和南卡州可能降下破紀錄雨量，各地要慎防洪水暴漲。

戴比早上5時在佛州北部人口不到1000的小鎮史坦哈奇(Steinhatchee)附近登陸時，威力是一級颶風，當地人口不多，但預報員說颶風帶來特大豪雨可能釀成危險的洪災。

經營船塢的威廉斯(Chris Williams)從公寓窗口俯瞰史坦哈奇河水上漲的情況，說豪雨未帶來更嚴重的災情，真是「上天保佑。」他說，早晨5點半左右颶風登陸時就停電，河口一排排的船塢前面，塞滿了殘枝敗葉和木桶、垃圾。這個小鎮距離去年伊大利亞颶風(Idalia)登陸處約20哩。

佛州薩瓦那市的居民5日忙著搬運沙包，準備抵抗可能的豪雨洪水。(美聯社)

威廉斯說，一年內連遭兩次颶風襲擊，的確不妙。「我們只能盡力做好防災準備，天災降臨後，也只能認命清理、復原，繼續過日子。」

國家颶風中心專家肯加洛錫(John Cangialosi)說，那一帶海岸是「很脆弱的地點」，有些地方已經承受了10-12吋的雨量。

PowerOutage.us網站和喬治亞州電力公司說，到5日中午，佛州和喬治亞州有超過35萬戶停電。佛州州長德桑提斯說，已出動1萬7000名電線維修工人搶修恢復供電。他呼籲災區居民待在家裡，暴風平靜下來再出門。

他說，「水位上升，街道可能淹水，情況危險，別勉強開車涉水前行，我們不願看到交通事故死亡人數往上升。」

佛州州長德桑提斯呼籲民眾：「水位上升，街道可能淹水，情況危險，別勉強開車涉水前進。」(路透)

一名卡車司機5日早上在坦帕地區濕滑的75號州際道路上，開著裝載拖拉機的拖車撞上路旁的水泥牆，不幸身亡。4日深夜，一名38歲婦女開車載著兩名男孩，也因為路面濕滑，汽車子撞上路中央分隔島泥磚翻覆後，衝出道路；駕車女子和一名12歲男童不幸死亡，另一位14歲男孩重傷送醫。

勒維郡警局長辦公室說，根斯維爾西南一間移動住宅5日早晨被倒下的樹木壓垮，一名13歲男孩喪命。