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海外青年志工新舊生培訓 61學員展成果

記者閻尚恩／亞特蘭大報導
參與培訓的學員及老師們合影。(文教中心提供)
參與培訓的學員及老師們合影。(文教中心提供)

2024年海外青年志工(FASCA)亞特蘭大以及洛麗分會的新舊生培訓活動，日前在亞特蘭大文教中心舉辦，有來自喬治亞州、北卡及南卡的61位學員參加。結業式上，學員們演出舞蹈並展現學習成果。當天也為新成立的小隊授旗，並頒發學員結業證書。

此次培訓活動由前FASCA承辦團隊「慧智文教基金會」執行長賴美智、高友怡、謝國昱(Kevin Hsieh)、許嘉芸(Ellen Hsu)、黃大為(David Huang)老師負責，內容包括認識台灣、尋根溯源、團隊建立、文化體驗及領導力培訓等。亞特蘭大諮詢老師有范琪君、戴念華、牛中怡；北卡洛麗諮詢老師有陳翰儀、曹振琪、黃海倫。

文教中心主任歐宏偉表示，感謝家長信任，願意把孩子交給FASCA。FASCA的主軸是領導，服務，文化及傳承；並且具備冒險精神。他感謝老師們的付出，並提醒大家保持健康才能貢獻社會。歐宏偉也代表僑委會頒發感謝狀給FASCA六位老師。

導師們表示，跨出習慣圈的恐懼，是面對未知勇氣的展現，他們鼓勵學員未來學以致用，莫忘Jumping into FASCA的精神與意義。導師表示，每一位學員都極富潛力，將來可以以身作則，讓世人感受台灣美好。

學員家長Debbie說，女兒Chloe第一年參加培訓，被同學們一致推舉擔任隊長，女兒也勇於承擔。她鼓勵學員個性開朗一點、拓展交友圈，尤其完成並克服挑戰後，又學習到新技能，自己就會感受到改變。

當天，全體新舊學員也帶來了FASCA大使之舞表演「完美世界」。新學員們另外帶來分會之舞「致青春」，舊生則表演學長之舞「孫悟空」。

負責文化課程的老師謝國昱分享了幾位學員們的精彩文化作業。他說，新生們透過「尋找根源」，發掘父母的文化根源，了解台灣的美好。

僑務委員陸復泰頒發獎品給優秀的微電影「家族遷徙的故事」得主Irene，她的父母都來自台南，後到美國深造，進而跨越族裔與世代的橋樑。

被稱為「草莓奶奶」的FASCA之母賴美智，則分享了黃仁勳的故事，黃仁勳幼年來美國，做任何事情都很認真，升遷到擔任前台也懂得提前準備，藉此鼓勵學員面對每件事情應全力以赴。

歐宏偉(著西裝者)頒發感謝狀予六位FASCA導師。(記者閻尚恩／攝影)
歐宏偉(著西裝者)頒發感謝狀予六位FASCA導師。(記者閻尚恩／攝影)
頒發學長獎予舊生。(記者閻尚恩／攝影)
頒發學長獎予舊生。(記者閻尚恩／攝影)
歐宏偉感謝家長們的信任，願意把孩子交給FASCA。(記者閻尚恩／攝影)
歐宏偉感謝家長們的信任，願意把孩子交給FASCA。(記者閻尚恩／攝影)
優良小隊表揚。(記者閻尚恩／攝影)
優良小隊表揚。(記者閻尚恩／攝影)
僑務委員陸復泰也頒發獎品給優秀的微電影「家族遷徙的故事」得主Irene。(記者閻...
僑務委員陸復泰也頒發獎品給優秀的微電影「家族遷徙的故事」得主Irene。(記者閻尚恩／攝影)

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