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全美最適合退休州 喬州、南卡入前五名

記者林昱瑄／亞特蘭大報導

根據Bankrate網站的一項排名顯示，喬治亞州在全美2024年最適合退休州高居第三位，這是繼去年排名第15位之後大幅躍進。東南州還有南卡也入圍前五位，排名第四。

該排名顯示，全美最適合退休的州前兩名為德拉瓦州及西維吉尼亞州，密蘇里州則位居第五位。

Bankrate網站稱，喬州的好成績是因為其生活成本「明顯更便宜」，而且「平均房屋保險費略有下降」。

喬州的醫療保健也有所改善，但犯罪得分和整體福祉仍然排名較低。

另外，根據美國退休人員協會(AARP)，喬州也是享有免稅社會安全福利的州之一。而且喬州氣候溫和，主要是極端寒冷的天氣較少，且地形多樣。退休民眾可以自行選擇在海岸、城市、山區、沼澤或中央林地定居。

另外入圍前五位的東南州為第四名的南卡。與去年相比，南卡今年在生活負擔能力方面得分更高，使其總排名中從第19位躍升至第4位。該州在天氣類別上得分很高，但在整體福祉、醫療品質和成本方面卻處於中段班。但其高犯罪率拉低了南卡的排名分數。

全美最不適合退休的州為阿拉斯加州。紐約州、華盛頓州、加州和北達科他州則分居此排名的倒數第二至五位。

Bankrate指出，最適合和最不適合退休的州在地域位置上有明顯區別。中西部和南部佔據最適州前五名，而東北部和西部則佔據最不適合五個州，主因為生活成本的差異。

完整排名可查看：https://reurl.cc/5dqG1q。

退休 喬州 南卡

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