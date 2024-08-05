北卡華人選民看選舉 盼望保有美國夢

北卡前國會議員候選人符江秀開放其莊園，供維克郡共和黨候選人舉行選民見面會。(記者王明心/攝影)

北卡前國會議員候選人符江秀在距離11月初大選前三個多月，在其莊園舉行維克郡共和黨 候選人選民見面會，包括華人 候選人伍永基在內的10多位候選人到場發表簡短政見，出席華人也分享他們對美國夢的看法。

爭取連任維克郡公立學校董事會董事的伍永基(Wing Ng)，出生於香港 ，九歲隨家人移民，在洛麗行醫近20年的他將成功歸功於美國夢和良好的公共教育。身為一個唐氏症兒童的父親，他深覺每個孩子都該受重視，都有權利擁有幸福生活。他的政見包括卓越教育、支持教師、父母賦權、課程透明、特殊教育改革，和學校安全。

來自中國的伊雯原本對政治不感興趣，但近年發覺美國社會風氣變化太大，治安越來越糟，她開始注意政治理念。她說，自己就是為了離開社會主義，離鄉背井來美國打拼，如果又回到原點，子孫後代怎麼辦？她希望這個她視為第二家鄉的國家能保持原本的美好，這是她美國夢的依歸。

來自北京的溫溫說，她絕對尊重支持墮胎、同性戀、跨性別的人，但不主張這些成為社會主流，甚至刻意灌輸引導孩子，不支持這些做法者卻反被批政治不正確。

來自香港的陳海娜說，感謝美國給移民實現夢想的機會，她希望用勤奮工作來回報，大家不走旁門左道，不靠施捨、自力更生、腳踏實地，這才是美國夢。

來自台灣的叢蓓怡覺得過去三年多，生活環境每況愈下，她希望有好的治安、合理物價、房價和稅率，也希望透過美國製造，讓大家自給自足、保住言論宗教醫療自由、媒體新聞資訊公正、孩子得到有品質的教育，最重要的是有乾淨透明的選舉，不然選舉就完全失去意義了。

當天剛好是伍永基和陳海娜的生日，主持人西維克共和黨俱樂部主席Sandy Joiner特別準備鮮花祝賀，他也鼓勵選民以捐款及各種拉票方式表達對於相同理念候選人的支持。