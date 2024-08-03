台灣推出巴黎奧運國際文宣短片

台灣推出迎向世界宣傳短片。(截自影片)

駐亞特蘭大 經濟文化辦事處指出，2024夏季奧運將於7月26日到8月11日在巴黎舉行，中華民國 外交部特別策製「台灣 迎向世界」(Taiwan: Win Over The World)短片，向國際社會傳達台灣積極參加巴黎奧運 及台灣堅定走向世界的正面形象。

影片從神秘的島嶼說起，由台灣人日常運動交織運動員專業受訓畫面，結合台灣地景人文及高科技等影像，呈現民主、和平及繁榮的樣貌，也藉以呼應當前政府「總合外交」的元素；片中透過Chinese Taipei與Taiwan交錯畫面，除凸顯中華民國特殊國際處境外，也揭曉我國雖以「中華台北」參與奧運，但最後將以「台灣隊」贏得國際喝采。

影片也透過四個篇章的雙關語，凸顯選手參賽及國人日常兼具的特質。「毅力」篇呈現運動員全力以赴及台灣人的積極進取，「熱情」篇呈現選手認真練習及國人的熱忱活力，「冷靜」篇呈現台灣人民在面臨挑戰時的沈著及韌性，「創新」篇則呈現運用科技培訓國手及傲視全球的晶片等高科技。

片尾呼應奧運彰顯參與、平等、和平的精神，呈現台灣選手和外國選手在國際賽事後擁抱，以及穿著國家隊服運動員充滿信心的畫面，傳達積極參與巴黎奧運及國際社會、立志成為「世界的台灣」的訊息。

外交部推出的奧運文宣影片有2分鐘及30秒精華版2個版本，並製作中、英、法3語版向全球播放，各界可透過外交部官方及「潮台灣」YouTube頻道以及臉書、IG及X等新媒體平台觀賞，歡迎國人及國際友人踴躍點閱分享，共同為台灣選手及台灣加油。

台灣 迎向世界 Taiwan: Win Over The World：

中文版：https://youtu.be/AEsu3u58o8g

英文版：https://youtu.be/cMPjkL0OvL8

法文版：https://youtu.be/wutdAoYUmzo