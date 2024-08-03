我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴黎奧運閉幕 傳「他」要上演不可能任務

拳擊選手林郁婷捲性別風波 美拳協說有幕後黑手

台灣推出巴黎奧運國際文宣短片

亞特蘭大訊
台灣推出迎向世界宣傳短片。(截自影片)
台灣推出迎向世界宣傳短片。(截自影片)

亞特蘭大經濟文化辦事處指出，2024夏季奧運將於7月26日到8月11日在巴黎舉行，中華民國外交部特別策製「台灣 迎向世界」(Taiwan: Win Over The World)短片，向國際社會傳達台灣積極參加巴黎奧運及台灣堅定走向世界的正面形象。

影片從神秘的島嶼說起，由台灣人日常運動交織運動員專業受訓畫面，結合台灣地景人文及高科技等影像，呈現民主、和平及繁榮的樣貌，也藉以呼應當前政府「總合外交」的元素；片中透過Chinese Taipei與Taiwan交錯畫面，除凸顯中華民國特殊國際處境外，也揭曉我國雖以「中華台北」參與奧運，但最後將以「台灣隊」贏得國際喝采。

影片也透過四個篇章的雙關語，凸顯選手參賽及國人日常兼具的特質。「毅力」篇呈現運動員全力以赴及台灣人的積極進取，「熱情」篇呈現選手認真練習及國人的熱忱活力，「冷靜」篇呈現台灣人民在面臨挑戰時的沈著及韌性，「創新」篇則呈現運用科技培訓國手及傲視全球的晶片等高科技。

片尾呼應奧運彰顯參與、平等、和平的精神，呈現台灣選手和外國選手在國際賽事後擁抱，以及穿著國家隊服運動員充滿信心的畫面，傳達積極參與巴黎奧運及國際社會、立志成為「世界的台灣」的訊息。

外交部推出的奧運文宣影片有2分鐘及30秒精華版2個版本，並製作中、英、法3語版向全球播放，各界可透過外交部官方及「潮台灣」YouTube頻道以及臉書、IG及X等新媒體平台觀賞，歡迎國人及國際友人踴躍點閱分享，共同為台灣選手及台灣加油。

台灣 迎向世界 Taiwan: Win Over The World：

中文版：https://youtu.be/AEsu3u58o8g

英文版：https://youtu.be/cMPjkL0OvL8

法文版：https://youtu.be/wutdAoYUmzo

巴黎奧運 中華民國 亞特蘭大

上一則

掃了31年墓 才發現父親根本未下葬 新州婦提告

下一則

海外青年志工新舊生培訓 61學員展成果

延伸閱讀

巴奧／女子20公里競走 中國選手楊家玉奪冠

巴奧／女子20公里競走 中國選手楊家玉奪冠
奧運網球／超級搶十遭捷克逆轉 謝淑薇曹家宜無緣4強

奧運網球／超級搶十遭捷克逆轉 謝淑薇曹家宜無緣4強
巴奧／選手村=性愛天堂？選手下載Tinder「親身實驗」結果曝光

巴奧／選手村=性愛天堂？選手下載Tinder「親身實驗」結果曝光
巴奧／日本發行奧運紀念郵票 柔道金牌角田夏實入選

巴奧／日本發行奧運紀念郵票 柔道金牌角田夏實入選

熱門新聞

住波士頓的艾莉西亞一天早上發現自己的車被火雞攻擊，漆面布滿刮痕。(翻攝Alicia Mastroianni TikTok @aliciamastroianni7)

波士頓女子發現敞篷車被刮花 目擊者錄影揭露兇手是牠

2024-07-29 19:50
吉娃娃犬Gizmo走丟九年之後跟主人重逢。(美聯社)

愛犬走丟九年奇蹟生還 主人重逢淚崩

2024-08-01 16:15
華社感謝貝瑟特(左四)的見義勇為。(特派員黃惠玲／攝影)

猛按喇叭試圖阻止華人被劫打 優步司機中槍 芝華社致謝

2024-07-29 10:06
芝加哥麥克米克展覽中心湖濱大樓的玻璃帷幕牆，已經安裝了遮檔屋內燈光的防鳥膜，以避免鳥類誤撞死亡。(特派員黃惠玲／攝影)

千隻鳥1夜撞死 芝大樓玻璃牆加裝護鳥膜

2024-07-25 09:58
近日在喬州奧克弗諾基沼澤中，罕見地出現大量美洲短吻鱷(American alligators)聚集。(Marty Welch臉書)

罕見奇觀 大量鱷魚聚集喬州運河

2024-08-01 09:44
一群支持者參加川普在北卡的造勢活動，他們稱在取得同意後將車停在附近Dunkin’ Donuts停車場，但活動結束後發現車全部被拖了。(翻攝WBTV News - Charlotte YouTube )

他們參加川普造勢活動車停甜甜圈店 結束後「全被拖吊」

2024-07-26 21:37

超人氣

更多 >
劉詩詩、周雨彤巴黎看奧運 狂拍美照被罵翻

劉詩詩、周雨彤巴黎看奧運 狂拍美照被罵翻
12生肖八月運勢 屬羊貪心點無妨、他將迎來人生光輝時刻

12生肖八月運勢 屬羊貪心點無妨、他將迎來人生光輝時刻
巴奧／一歲半開始上中文學校 虎媽養出金牌奧運擊劍手

巴奧／一歲半開始上中文學校 虎媽養出金牌奧運擊劍手
巴奧跳水／2.07分險勝 中國隊男雙3米板奪金

巴奧跳水／2.07分險勝 中國隊男雙3米板奪金
快檢查口袋 這6枚25分硬幣拍出高於面值價格

快檢查口袋 這6枚25分硬幣拍出高於面值價格