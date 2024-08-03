亞特蘭大台美學校秋季招生中 8月10日開放日 17日正式上課 歡迎到校參觀與報名

台美學校揚名亞特蘭大大都會區的鼓隊，在校生有興趣均可參與。(台美學校提供)

亞特蘭大 台美學校(Taiwanese School of Atlanta)2024年秋季班熱烈招生中，並在8月10日(週六)上午10時到下午2時舉行開放日， 8月17日正式上課開學，歡迎父母帶孩子到學校參觀及報名新學期的課程。

亞特蘭大台美學校是美東南六州使用正體字中文教學的10所僑民學校中，同時也是唯一一所自有校舍的學校，學校環境安靜優雅，設備齊全。該校以培育莘莘學子們認識華語文和台語文，認同台灣本土文化及互相交誼為創校宗旨。

亞特蘭大台美學校全體教師同時在積極準備2024學年度的課程。其中，華語課程分為七個級別，每班上課兩小時，一學期學費$200。同時還有兒童會話班、注音班和華文入門班，以及為成人準備的台灣華語文學習中心(Taiwan Center for Mandarin Learning，TCML)華語成人班課程。每班上課時間2小時，學費一學期$200。

除了正規的語言課程外，台美學校更擁有揚名亞特蘭大大都會 區的青年鼓隊及兒童鼓隊，適合任何年級學生的數學加強班，捏麵人、摺紙等才藝課。

亞特蘭大台美學校在中華民國 僑務委員會的支持下，已在2023年成立了「臺灣華語文學習中心在亞特蘭大台美學校」，這是針對家庭中有母語非華語的成員；或有心想學習華語文甚至有可能到華語為主的國家工作的主流人士，提供可以學習具有專業性與高水準的正統華語文課程。課程將開設成人基礎會話班和商用中文會話班，由具有豐富華語文教學經驗且獲得華語文師資培訓認證的台美裔教師負責語文和文化教學，並使用僑委會提供的教材「來！學華語」全系列教材，並搭配「五百字學華語」、「一千字學華語」等教材作為輔助學習之用。

亞特蘭大台美學校網站：www.taiwaneseschoolofatlanta.com，地址：3070 Corners North Court, Peachtree Corners, GA 30071，報名聯絡電話：770-446-6579，電郵：[email protected]。