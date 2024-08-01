我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

史丹福大學「黃仁勳樓」奶茶舖 台灣風味受師生歡迎

東奧奪金後壓力大 華裔李蘇妮罹腎病認不出鏡中人

北卡加密貨幣詐騙頻傳 司法廳示警：留意勿上當

記者王明心／北卡報導
一些商店的ATM機提供加密貨幣交易選項。(記者王明心/攝影)
一些商店的ATM機提供加密貨幣交易選項。(記者王明心/攝影)

北卡近期比特幣詐騙案件頻傳，北卡司法廳(NCDOJ)警告，加密貨幣不斷發展且極難追蹤而變成詐騙者的絕佳工具，民眾務必提高警覺。

這些詐騙案件常透過比特幣(bitcoin)交易機(ATM)進行。過去十年，加密貨幣ATM常見於藥房、便利商店，和加油站。司法廳表示，一旦透過加密貨幣兌換或匯款，執法部門很難追回資金。

新聞與觀察者(N&O)指出，這種機器通常接受現金和信用卡，提供多種加密貨幣類型供購買，包括比特幣、以太坊(Ethereum)、萊特幣(Litecoin)等。用戶通常需要登入帳戶，選擇加密貨幣的類型和數量並提供身份證明。

為什麼利用加密貨幣詐騙？因為加密貨幣是虛擬貨幣，不受任政府或銀行管制與支持。用戶將加密貨幣存放在「錢包」(wallet)中，這些錢包與不會洩露持有者任何個資，且能以網路進行跨國轉移。

為防範加密貨幣詐騙，北卡司法廳提出多個注意事項，包括：

●如收到要求用加密貨幣匯款來付款，幾乎都是騙局。

●透過社交媒體與受害者在建立友誼或戀愛，接著要求受害者用比特幣ATM或其他加密貨幣管道轉錢。

●假冒專業人士欺騙新投資者。民眾應先確認專家身分及調查聲譽。

●對任何快速致富的承諾保持警覺。

●小心恐嚇策略。如收到不匯款就有危險的威脅通常是騙局。

●有些網站承諾只要付費，就會替你追查被騙資金下落，小心又陷入另一個騙局。

●一旦成為詐騙受害者，應立即聯絡當地執法部門，或上網舉報，網址：www.ncdoj.gov/complaint。

此外，夏日是旅遊旺季，北卡凱瑞(Cary)警察局特別提醒民眾，出門前記得做好住家安全準備，例如仔細檢查所有門窗是否已上鎖，並拉上窗簾和百葉窗防止窺探，還有暫停郵件和包裹投遞，或請鄰居領取。

其他方法包括房子內外燈均裝上計時器和動作偵測器，當有人走近時，燈光就會自動開啟；避免社交媒體上過度分享旅行計畫；如有任何可疑人事物盡快報警。

虛擬貨幣 北卡 比特幣

上一則

新州父為救2兒遭槍殺 17歲劫匪被控謀殺

下一則

華府市長包瑟：已有逾6.5萬住民入住新建屋

延伸閱讀

俄國對抗制裁將放行加密貨幣跨境支付 年底前上路

俄國對抗制裁將放行加密貨幣跨境支付 年底前上路
川普：若當選將把比特幣列為戰略儲備

川普：若當選將把比特幣列為戰略儲備
經濟發展優先 全美最佳經商州 北卡名列第2

經濟發展優先 全美最佳經商州 北卡名列第2
川普過去對加密貨幣沒興趣 如今接受捐款粉絲散戶相挺

川普過去對加密貨幣沒興趣 如今接受捐款粉絲散戶相挺

熱門新聞

田納西州23歲的店員帕托偷走客人中1百萬美元的刮刮卡，兌獎時遭逮捕。翻攝(Rutherford County Sheriff's Office X帳號@RCTNSheriff )

田納西州幸運兒刮中1百萬元 店員起貪念偷調包據為己有

2024-07-24 20:30
芝加哥麥克米克展覽中心湖濱大樓的玻璃帷幕牆，已經安裝了遮檔屋內燈光的防鳥膜，以避免鳥類誤撞死亡。(特派員黃惠玲／攝影)

千隻鳥1夜撞死 芝大樓玻璃牆加裝護鳥膜

2024-07-25 09:58
住波士頓的艾莉西亞一天早上發現自己的車被火雞攻擊，漆面布滿刮痕。(翻攝Alicia Mastroianni TikTok @aliciamastroianni7)

波士頓女子發現敞篷車被刮花 目擊者錄影揭露兇手是牠

2024-07-29 19:50
華社感謝貝瑟特(左四)的見義勇為。(特派員黃惠玲／攝影)

猛按喇叭試圖阻止華人被劫打 優步司機中槍 芝華社致謝

2024-07-29 10:06
一群支持者參加川普在北卡的造勢活動，他們稱在取得同意後將車停在附近Dunkin’ Donuts停車場，但活動結束後發現車全部被拖了。(翻攝WBTV News - Charlotte YouTube )

他們參加川普造勢活動車停甜甜圈店 結束後「全被拖吊」

2024-07-26 21:37
兩隻黑熊闖入車中被困，大搞破壞。(截取自美聯社YouTube)

黑熊誤闖入車中受困大搞破壞 車內全毀主人心碎

2024-07-31 16:23

超人氣

更多 >
他在好市多自助結帳買了50根熱狗 取貨時卻遭拒絕

他在好市多自助結帳買了50根熱狗 取貨時卻遭拒絕
關之琳小8歲舊愛近照曝光 183公分型男變個樣

關之琳小8歲舊愛近照曝光 183公分型男變個樣
做出最美味的櫛瓜 3農民都說這是關鍵

做出最美味的櫛瓜 3農民都說這是關鍵
10種肉桂粉下架 FDA：含鉛量太高 消費者快扔

10種肉桂粉下架 FDA：含鉛量太高 消費者快扔
巴奧／陳芋汐、全紅嬋女子跳水雙人10米台奪金

巴奧／陳芋汐、全紅嬋女子跳水雙人10米台奪金