北卡加密貨幣詐騙頻傳 司法廳示警：留意勿上當

一些商店的ATM機提供加密貨幣交易選項。(記者王明心/攝影)

北卡 近期比特幣 詐騙案件頻傳，北卡司法廳(NCDOJ)警告，加密貨幣不斷發展且極難追蹤而變成詐騙者的絕佳工具，民眾務必提高警覺。

這些詐騙案件常透過比特幣(bitcoin)交易機(ATM)進行。過去十年，加密貨幣ATM常見於藥房、便利商店，和加油站。司法廳表示，一旦透過加密貨幣兌換或匯款，執法部門很難追回資金。

新聞與觀察者(N&O)指出，這種機器通常接受現金和信用卡，提供多種加密貨幣類型供購買，包括比特幣、以太坊(Ethereum)、萊特幣(Litecoin)等。用戶通常需要登入帳戶，選擇加密貨幣的類型和數量並提供身份證明。

為什麼利用加密貨幣詐騙？因為加密貨幣是虛擬貨幣 ，不受任政府或銀行管制與支持。用戶將加密貨幣存放在「錢包」(wallet)中，這些錢包與不會洩露持有者任何個資，且能以網路進行跨國轉移。

為防範加密貨幣詐騙，北卡司法廳提出多個注意事項，包括：

●如收到要求用加密貨幣匯款來付款，幾乎都是騙局。

●透過社交媒體與受害者在建立友誼或戀愛，接著要求受害者用比特幣ATM或其他加密貨幣管道轉錢。

●假冒專業人士欺騙新投資者。民眾應先確認專家身分及調查聲譽。

●對任何快速致富的承諾保持警覺。

●小心恐嚇策略。如收到不匯款就有危險的威脅通常是騙局。

●有些網站承諾只要付費，就會替你追查被騙資金下落，小心又陷入另一個騙局。

●一旦成為詐騙受害者，應立即聯絡當地執法部門，或上網舉報，網址：www.ncdoj.gov/complaint。

此外，夏日是旅遊旺季，北卡凱瑞(Cary)警察局特別提醒民眾，出門前記得做好住家安全準備，例如仔細檢查所有門窗是否已上鎖，並拉上窗簾和百葉窗防止窺探，還有暫停郵件和包裹投遞，或請鄰居領取。

其他方法包括房子內外燈均裝上計時器和動作偵測器，當有人走近時，燈光就會自動開啟；避免社交媒體上過度分享旅行計畫；如有任何可疑人事物盡快報警。