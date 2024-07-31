世華亞城分會圓桌會 分享豐富商業信息

世界華人工商婦女企管協會亞特蘭大分會舉行圓桌會議，亞特蘭大華僑文教中心主歐宏偉(前排右四) 受邀參加並和與會人士合影。(記者杜宜臻／攝影)

世界華人工商婦女企管協會亞特蘭大 分會日前在亞特蘭大Pinckneyville Park社區中心舉行小型圓桌會議，邀請到多位專業人士分享商業資訊，迴響熱烈。

參與主講的成員，包括華裔餐飲界名人、Ｈ Restauarnt Group執行長蕭柏恩(Joseph Hsiao)；退休的IHG旅館集團副總裁Arthur Holst；華美銀行的小型商業貸款 顧問黃律姝(Cathy Huang)；Pauline Ribau Realty地產公司創辦人Pauline Ribau、以及L.C律師樓的地產律師陳韋霖(Lynn Chen)。

世界華人工商婦女企管協會亞特蘭大分會於7月27日舉行圓桌會議，世華會員與講者們一同合影。(記者杜宜臻／攝影)

講者們與會眾分享創業經驗和最新商業知識，講座後另有圓桌討論會議，講者回答商家問題，共近百人參與。

首先登場的蕭柏恩向大家分享經營餐飲業的經驗。出生於餐飲世家的他，從小耳濡目然，大學畢業後和哥哥一起創立H Restauarnt Group。Ｈ Restauarnt Group最先從加盟Flying Biscuit做起，到今天旗下已有披薩店、快餐店、鐵板燒店等。

蕭柏恩表示，雇用對的員工是關鍵。另外，他成功拓展的策略包括收購已有經營規模的家族經營餐廳，以及和他人合夥。

Arthur Holst在轉戰旅館業前曾是小提琴家，後加入IHG集團擔任全球業務，一路升成為管理階層。他在任內曾經管理過IHG 全球59家旅館，他表示，管理團隊最重要的是以人為本，雇用正面積極的員工，並且提供完整訓練，最重要的是每天都要讓員工覺得工作充滿意義，願意貢獻。

有豐富商業及零售銀行貸款業務經驗黃律姝，為大家介紹「聯邦小企業管理署貸款」(SBA Loan) ，包括認識SBA貸款、 計畫任務、受惠行業和貸款項目等。她表示， SBA提供的優惠貸款好處包括延長償還期，每個月的償還費少，還可以用低頭款買自用的地產、倉庫等，各行業業主只要符合資格都可申請。

陳韋霖向大家講解美國稅法中的1031條款(1031 Exchange)，該條款允許投資 者在賣出投資用房產後，可延遲繳納資本利得稅，但要把所得資金再投資同類型資產。他提醒，若要利用該條款，投資人需充分了解條款內容，仔細計畫以避免觸法。

Pauline Ribau解釋了美國房地產經紀人協會即將生效的新法，目前賣家必須支付5%到6%的佣金，而這筆佣金通常由賣家經紀和買家經紀平分。下月17日新法生效後，不再強制賣家付買家經紀人佣金。

她說，亞特蘭大政府目前配合電影產業發展，積極發展亞特蘭大南邊費耶特郡(Fayette)並釋出多項利多，她鼓勵小企業商家可前往當地拓展。