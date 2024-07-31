世華亞城分會圓桌會 分享豐富商業信息
世界華人工商婦女企管協會亞特蘭大分會日前在亞特蘭大Pinckneyville Park社區中心舉行小型圓桌會議，邀請到多位專業人士分享商業資訊，迴響熱烈。
參與主講的成員，包括華裔餐飲界名人、Ｈ Restauarnt Group執行長蕭柏恩(Joseph Hsiao)；退休的IHG旅館集團副總裁Arthur Holst；華美銀行的小型商業貸款顧問黃律姝(Cathy Huang)；Pauline Ribau Realty地產公司創辦人Pauline Ribau、以及L.C律師樓的地產律師陳韋霖(Lynn Chen)。
講者們與會眾分享創業經驗和最新商業知識，講座後另有圓桌討論會議，講者回答商家問題，共近百人參與。
首先登場的蕭柏恩向大家分享經營餐飲業的經驗。出生於餐飲世家的他，從小耳濡目然，大學畢業後和哥哥一起創立H Restauarnt Group。Ｈ Restauarnt Group最先從加盟Flying Biscuit做起，到今天旗下已有披薩店、快餐店、鐵板燒店等。
蕭柏恩表示，雇用對的員工是關鍵。另外，他成功拓展的策略包括收購已有經營規模的家族經營餐廳，以及和他人合夥。
Arthur Holst在轉戰旅館業前曾是小提琴家，後加入IHG集團擔任全球業務，一路升成為管理階層。他在任內曾經管理過IHG 全球59家旅館，他表示，管理團隊最重要的是以人為本，雇用正面積極的員工，並且提供完整訓練，最重要的是每天都要讓員工覺得工作充滿意義，願意貢獻。
有豐富商業及零售銀行貸款業務經驗黃律姝，為大家介紹「聯邦小企業管理署貸款」(SBA Loan) ，包括認識SBA貸款、 計畫任務、受惠行業和貸款項目等。她表示， SBA提供的優惠貸款好處包括延長償還期，每個月的償還費少，還可以用低頭款買自用的地產、倉庫等，各行業業主只要符合資格都可申請。
陳韋霖向大家講解美國稅法中的1031條款(1031 Exchange)，該條款允許投資者在賣出投資用房產後，可延遲繳納資本利得稅，但要把所得資金再投資同類型資產。他提醒，若要利用該條款，投資人需充分了解條款內容，仔細計畫以避免觸法。
Pauline Ribau解釋了美國房地產經紀人協會即將生效的新法，目前賣家必須支付5%到6%的佣金，而這筆佣金通常由賣家經紀和買家經紀平分。下月17日新法生效後，不再強制賣家付買家經紀人佣金。
她說，亞特蘭大政府目前配合電影產業發展，積極發展亞特蘭大南邊費耶特郡(Fayette)並釋出多項利多，她鼓勵小企業商家可前往當地拓展。
亞特蘭大華僑文教中心主歐宏偉、美國東南區華人學人協會會長李偉欽以及多個贊助的組織協會代表均出席了講座。
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