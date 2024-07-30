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亞特蘭大區海外華文教師研習 圓滿落幕

【亞特蘭大訊】
廖灝翔博士(前排左四)、美東南區中文學校聯合會會長范琪君(前排右四)、文教中心主任歐宏偉(前排右三)及所有與會教師合影。(文教中心提供)
廖灝翔博士(前排左四)、美東南區中文學校聯合會會長范琪君(前排右四)、文教中心主任歐宏偉(前排右三)及所有與會教師合影。(文教中心提供)

亞特蘭大地區113年海外華文教師研習會日前在亞特蘭大華僑文教服務中心舉行。這次有來自喬治亞、田納西州的五所中文學校逾30位老師參與。

開幕儀式由美東南區中文學校聯合會會長范琪君主持，她致詞歡迎美東南區中文學校老師們前來參加華文教師研習會，並介紹本次研習會特聘講師麻省理工學院中文項目資深講師廖灝翔博士，感謝他特別從波士頓遠道而來，分享最新教材及華語文教學心得。

亞特蘭大僑教中心主任歐宏偉受邀出席，他特別感謝主辦單位的付出，講師為本地區僑校教師帶來最新的知識及教學技巧，以及所有與會教師前來參與，為華語文教學盡一份心力，並預祝為期兩天的研習會順利成功。

廖灝翔安排了華語文教學之3P (Purpose, Product, Process)、W.H.O.M.的教學法、課堂的最基本單位「故事」以及科技和人文之間的結合等主體，內容非常扎實。尤其近年新起的AI及各式科技進步，為華語文教學帶來許多變革及創新，參加研習的老師們將學習到的教學技巧和方法帶回課堂上，增進海外子弟學習中文的興趣。

另外本次各校與會老師也於第一天下午在講師的帶領下分享了各校教學現狀，之後並由亞特蘭大中文學校分享臺灣傳統小吃車輪餅的文化及製作教學，現場與會教師們交流熱絡，互相分享、學習。

第二天課程結束後舉行結業式，參訓學員深感獲益良多，全體參訓教師和講師廖博士、美東南區中文學校聯合會范會長以及僑教中心歐主任合影後圓滿落幕。

僑教中心主任歐宏偉於開幕式上致詞。(文教中心提供)
僑教中心主任歐宏偉於開幕式上致詞。(文教中心提供)
講師於課堂上分享最新華語文教學經驗與技巧。(文教中心提供)
講師於課堂上分享最新華語文教學經驗與技巧。(文教中心提供)
亞特蘭大中文學校分享車輪餅製作方式。(文教中心提供)
亞特蘭大中文學校分享車輪餅製作方式。(文教中心提供)

亞特蘭大 田納西州 波士頓

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