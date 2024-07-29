住房及交通成本太高 1/5麻州人想要遷離

住房及交通成本高昂，讓五分之一的麻州人計畫未來五年搬離該州。(麻州灣區運輸局MBTA臉書)

根據一項新的民意調查，麻州 五分之一的居民都希望遷離該州，因為住房及交通成本過高。

在巴爾基金會(The Barr Foundation)支持下，MassINC民調 小組代表麻州運輸廳，針對近1500個麻州居民舉行調查，而得出了上述結果。

麻州運輸廳執行主任拉莫斯(Reggie Ramos)表示，這項調查證實，住房跟交通並不是兩個獨立的問題，這兩間有著深刻的牽連。拉莫斯說，居民們正在經歷綜合危機，生活質量受到影響，不平等的情況加劇，「我們的政府官員必須立即採取措施，共同解決這些問題。」

這項在今年3月舉行的民調發現，麻州20到30歲間的居民中，有25％表示計畫在未來五年內離開波士頓地區。

MassINC的民調指出，住房及交通造成的經濟損失，出現了不平等現象。在負擔最沉重的族群中，女性比率達59％。與整體41％居民有大學或以上學歷相比，經濟負擔沉重的居民中，只有26％的人擁有大學學士學位或更高學歷。此外，約30％的麻州居民家庭年收入少於五萬元，而負擔沉重的族群中，年收不到五萬元的比率將近一半。

民調發現，負擔最重的族群更可能租房居住，且不太可能獨自駕車 ，也更有可能搭地鐵或公車出門。

受到高昂的住房及交通成本影響，近四成背負住房及交通雙重負擔的居民，計畫在未來五年內搬離麻州，而整體麻州居民想在未來五年遷離的比率為21%。

新英格蘭四正義聯合組織(New England United 4 Justice)執行主任兼麻州人人有房(Homes for All Massachusetts)組織成員拉莫斯(Mimi Ramos)表示，這項調查表明，昂貴的住房及交通成本，正迫使麻州的工薪階層離開，也同時對麻州經濟帶來威脅。

84％的受訪者表示，找到自己能負擔得起的房子是頭等大事，他們大多數人希望附近有安全步行或騎單車的地方，57％的受訪者說，正在尋找一個有足夠空間供家人居住的房子。

「春田無人離開」(Springfield No One Leaves)執行主任史密斯(Rose Webster-Smith)說，租屋者是麻州面臨最大經濟挑戰的家庭，他們在房租飆升、交通成本日增的情況下艱難度日。民調顯示，三分之一的居民稱，交通成本高讓他們連出門都很難，尤其年輕、少數族裔、教育及收入水平較低者，受到的衝擊月大。