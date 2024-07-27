大逆轉 喬州將資助學區教授AP非裔課程

喬州督學伍茲(Richard Woods)。(美聯社)

一改日前宣稱各學區 只能使用自己的資金教授該課程的說法，喬治亞州督學伍茲(Richard Woods)25日表示，該州會支付各學區教授新的非裔研究先修課程(AP)的費用。

面對各界對州府不給經費的憤怒情緒，喬州 教育廳改口稱，只要學區使用與現有經該州批准的非裔AP課程相關代碼，就可免費教授該課程，該州將支付費用。

此一逆轉仍未遏止對於伍茲早些決定的反彈。25日在喬州議會的一個會議上，15位以民主黨為主的民眾，批評共和黨 的伍茲，稱他試圖阻止學生了解喬州歷史。

伍茲也面臨共和黨州長坎普(Brian Kemp)的尖銳提問，他致信詢問伍茲為何做出阻止州資助的決定。在信中，坎普將自己描述為「家庭最終應該做出最能滿足孩子學業需求，和未來決定的長期相信者」。

伍茲對此沒有深入解釋，只是在一份聲明中表示，「對州認可整個課程感到擔憂。」

州教育委員會主席德賈內特(Stan DeJarnett)在聲明中表示，「沒有人會阻止喬州任何學區提供這門課」，這呼應了該部門目前的立場，即各學區可以使用州資金，即使該州未在其目錄中列出該課程。

美國大學理事會(The College Board)發言人Sara Sympson表示，喬州有33所學校在2023-2024學年試行該課程。

2023年時，此課程引起了全國關注，當時佛州共和黨州長德桑提斯(Ron DeSantis)表示要在佛州禁止該課程。去年6月，南卡官員也拒絕將該課程加入全州清單，但個別學區仍可選擇提供該課程。

阿肯色州官員表示，該課程將在下學年計入學分。去年他們否認了此學分，但仍有六所學校教授了試點課程。

2022年，喬治亞州立法者通過了一項禁令，禁止在學校教授分裂性種族概念(divisive racial concepts)，禁止聲稱美國具有「根本性或系統性的種族主義」，並要求任何學生「不應因為其種族感到不適、內疚、痛苦或任何其他形式的心理困擾。」

到目前為止，全美已有18個州通過了此類禁令。目前尚不清楚喬州法律是否影響了伍茲先前的決定。

一些學區誓言，即使州不支付費用也要教授這些課程。亞特蘭大地區的底克甫郡(DeKalb)學區，稍早已通知師生課程取消，但24日表示將在四所高中教授該課。

喬州最大學區谷內郡(Gwinnett)發言人沃森(Bernard Watson)表示，情況尚在「不斷變化」。沃森表示，雖然該學區仍將取消六所高中教授該課程，但正與州官員「探索該課程的選擇」。