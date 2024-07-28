經濟發展優先 全美最佳經商州 北卡名列第2

北卡 近日在財經電視台CNBC公布的2024年美國最佳經商州(America's Top State for Business)名單中排名第二，這也是北卡連續五年名列全美前三名。

該報告檢視了10個競爭力類別的128個指標，進而選出今年全美最利於經商的州，前十名依序為維吉尼亞、北卡、德州、喬治亞、佛州、明尼蘇達州、俄亥俄州、田納西州、密西根州、華盛頓州。北卡前兩年都是榜首，今年名次後退一位。

北卡州長庫伯(Roy Cooper)說，此佳績歸因於該州強大公立學校所培養的高技能勞動力，以及各行業公司大量投資 蓬勃發展的經濟。北卡商務部長桑德斯(Machelle Baker Sanders) 表示，該州始終專注於改善教育系統、升級基礎設施，並關注兒童保育等關鍵的生活品質問題，這些都為北卡帶來了經濟繁榮所需的工作。

該州將經濟發展列為優先事項，確定擁有重大投資和高薪就業機會。5月時，北卡官員代表團前往歐洲進行經濟發展之旅，會見法國、德國和瑞士的企業和政府官員。10月將主辦2024年美國東南部/日本 協會第46屆年度聯席會議，以鼓勵日本企業到該州投資。

目前州內正在進行蘋果、豐田、Wolfspeed、FUJIFILM Diosynth 和 BoomSupersonic 等公司的重大項目，並持續招募高薪工作，以充實該州農村和城市地區已經蓬勃發展的先進製造業、清潔能源和技術產業。