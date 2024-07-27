我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

桃機旅客飆罵等不到行李 華航地勤人員下跪道歉

百元美鈔「序號驚奇巧合」 可值高價5520元

華美銀行再膺全美最佳營運銀行榮冠持續領先大通、富國、美國銀行同資產類別銀行

亞特蘭大訊
位於加州的華美銀行總行，在亞特蘭大有三家分行。(East West Bank提供)
位於加州的華美銀行總行，在亞特蘭大有三家分行。(East West Bank提供)

美國權威金融雜誌《Bank Director》日前發佈2024年RankingBanking銀行評選結果。華美銀行(East West Bank)憑藉一如既往的傑出表現，再度領先其他資產達500億美元的美國銀行，摘得最佳營運銀行的桂冠，讓大通銀行(JPMorgan Chase，排名第9)、富國銀行(Wells Fargo，排名第19)和美國銀行(Bank of America，排名第24)等大型銀行相形見絀。

這是華美銀行連續第二年獲得此項榮譽，且在過去4年間，該行共三次位列該榜單首位。此外，在針對全美300間上市銀行的綜合評比結果中，華美銀行是前25名内唯一一間資產逾500億美元的銀行。

據華美銀行母公司華美銀行集團(East West Bancorp, Inc.，納斯達克股票代號為EWBC)最新公布今年第二季度財務報告，該集團淨利潤達2.88億美元，稀釋每股收益2.06美元。平均總資產報酬率為1.63%，平均普通股權益報酬率為16.4%；平均有形普通股權益報酬率為17.5%；每股帳面價值較第一季度增長3%，較去年同期增長14%；與第一季度相比，總貸款和總存款各增2%，同時，費用收入創新高，較第一季度增長8%。

今年RankingBanking研究是評估美國300家規模最大上市銀行2023年表現，主要透過分析標普全球市場財智(S&P Global Market Intelligence)提供的數據，對比各銀行平均資產報酬率、平均股東權益報酬率、有形普通股權益資本比率，及非獲利資產對貸款和其他銀行屋的比率，綜合考量銀行盈利能力、資本充足率以及資產品質。

《Bank Director》雜誌指出，總資產達709億美元的華美銀行，每年的營運表現都出類拔萃。在此之前，該行分別在2020年和2022年兩度位居其資產類別之首，並在2021年位列第二。

該雜誌表示，華美銀行的客戶基礎強勁，在美國西岸的亞裔群體中享有盛譽。該行不僅有中國的銀行執照和利潤豐厚的貿易業務，其在美國的企業中也十分活躍。

投資銀行Keefe, Bruyette & Woods執行總監兼美國銀行研究主管克里斯·麥格拉蒂(音譯，Chris McGratty)表示，「他們是一間盈利能力強、效率高、增長迅速且業績優秀的銀行。」

貸款 利潤 亞裔

上一則

他們參加川普造勢活動車停甜甜圈店 結束後「全被拖吊」

下一則

40萬元新屋賣17.5萬 大西洋城8／5抽籤

延伸閱讀

去年亞洲投資美國近1兆美元破紀錄 「這國家」出最多錢連5年居冠

去年亞洲投資美國近1兆美元破紀錄 「這國家」出最多錢連5年居冠
AI晶片股災從美國蔓延到亞洲 日股重挫3%

AI晶片股災從美國蔓延到亞洲 日股重挫3%
日產因美國降價競爭幾乎吃掉上季獲利 砍全年獲利目標

日產因美國降價競爭幾乎吃掉上季獲利 砍全年獲利目標
拜登全國演說 強調捍衛民主 是時候交棒下一代

拜登全國演說 強調捍衛民主 是時候交棒下一代

熱門新聞

田納西州23歲的店員帕托偷走客人中1百萬美元的刮刮卡，兌獎時遭逮捕。翻攝(Rutherford County Sheriff's Office X帳號@RCTNSheriff )

田納西州幸運兒刮中1百萬元 店員起貪念偷調包據為己有

2024-07-24 20:30
針對IT軟件大故障，聯合航空發出聲明。(手機螢幕截圖)

全球IT大故障 截至今早全美上千航班取消

2024-07-19 08:44
芝加哥麥克米克展覽中心湖濱大樓的玻璃帷幕牆，已經安裝了遮檔屋內燈光的防鳥膜，以避免鳥類誤撞死亡。(特派員黃惠玲／攝影)

千隻鳥1夜撞死 芝大樓玻璃牆加裝護鳥膜

2024-07-25 09:58
丹佛一家紅龍蝦餐廳店員在處理水產的時候發現並救起了一隻罕見的橙色龍蝦。(美聯社)

罕見橙色龍蝦 下鍋前被餐廳店員救起 送到水族館

2024-07-19 14:18
亞城國際機場從上周五開始，就有許多旅客因為達美航空班機取消、延誤排長龍尋求協助。(美聯社)

達美今晨又取消200班機 有旅客已滯留亞城機場5天

2024-07-23 10:04
吳弭(左二)與丈夫、兩個兒子開心迎接家中第五個成員。(吳弭臉書)

波士頓市長吳弭宣布懷孕 明年1月迎接第3胎

2024-07-23 10:32

超人氣

更多 >
她努力存下每分錢 退休後卻遺憾沒力氣花錢了

她努力存下每分錢 退休後卻遺憾沒力氣花錢了
不斷更新／巴黎奧運點燃聖火 席琳狄翁艾菲爾鐵塔獻唱

不斷更新／巴黎奧運點燃聖火 席琳狄翁艾菲爾鐵塔獻唱
蒙市失蹤女孩父親 涉綁架兒童、共謀和假報警被捕

蒙市失蹤女孩父親 涉綁架兒童、共謀和假報警被捕
飛行保腸胃 搭機前少吃這4種食物

飛行保腸胃 搭機前少吃這4種食物
26年前神顏再現 不老玉女是她 驚人對比曝光

26年前神顏再現 不老玉女是她 驚人對比曝光