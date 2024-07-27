華美銀行再膺全美最佳營運銀行榮冠持續領先大通、富國、美國銀行同資產類別銀行

位於加州的華美銀行總行，在亞特蘭大有三家分行。(East West Bank提供)

美國權威金融雜誌《Bank Director》日前發佈2024年RankingBanking銀行評選結果。華美銀行(East West Bank)憑藉一如既往的傑出表現，再度領先其他資產達500億美元的美國銀行，摘得最佳營運銀行的桂冠，讓大通銀行(JPMorgan Chase，排名第9)、富國銀行(Wells Fargo，排名第19)和美國銀行(Bank of America，排名第24)等大型銀行相形見絀。

這是華美銀行連續第二年獲得此項榮譽，且在過去4年間，該行共三次位列該榜單首位。此外，在針對全美300間上市銀行的綜合評比結果中，華美銀行是前25名内唯一一間資產逾500億美元的銀行。

據華美銀行母公司華美銀行集團(East West Bancorp, Inc.，納斯達克股票代號為EWBC)最新公布今年第二季度財務報告，該集團淨利潤 達2.88億美元，稀釋每股收益2.06美元。平均總資產報酬率為1.63%，平均普通股權益報酬率為16.4%；平均有形普通股權益報酬率為17.5%；每股帳面價值較第一季度增長3%，較去年同期增長14%；與第一季度相比，總貸款 和總存款各增2%，同時，費用收入創新高，較第一季度增長8%。

今年RankingBanking研究是評估美國300家規模最大上市銀行2023年表現，主要透過分析標普全球市場財智(S&P Global Market Intelligence)提供的數據，對比各銀行平均資產報酬率、平均股東權益報酬率、有形普通股權益資本比率，及非獲利資產對貸款和其他銀行屋的比率，綜合考量銀行盈利能力、資本充足率以及資產品質。

《Bank Director》雜誌指出，總資產達709億美元的華美銀行，每年的營運表現都出類拔萃。在此之前，該行分別在2020年和2022年兩度位居其資產類別之首，並在2021年位列第二。

該雜誌表示，華美銀行的客戶基礎強勁，在美國西岸的亞裔 群體中享有盛譽。該行不僅有中國的銀行執照和利潤豐厚的貿易業務，其在美國的企業中也十分活躍。

投資銀行Keefe, Bruyette & Woods執行總監兼美國銀行研究主管克里斯·麥格拉蒂(音譯，Chris McGratty)表示，「他們是一間盈利能力強、效率高、增長迅速且業績優秀的銀行。」