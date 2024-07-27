于丹8月4日光明寺開講從中國智慧感悟人生 度離苦得樂人間佛教

于丹演講感悟中國智慧。(光明寺提供)

佛光山中美文化講壇於8月4日(周日)下午2時，邀請著名文化學者、北京師範大學教授于丹，在佛州 奧蘭多的佛光山光明寺舉辦演講「感悟中國智慧」，以了解人間佛教。

于丹致力於古典文化的普及傳播，在中央電視台《百家講壇》、《文化視點》等節目，通過《論語心得》、《莊子心得》、《論語感悟》等系列講座，普及傳播傳統文化，在海內外文化界、教育界均有廣泛的影響。由於于丹的所有講解都使用白話文，搭配活靈活現的語言，讓以前許多沒有直接接觸中國古典文化的人都能從中受益。

光明寺指出，在這場講座中，于丹將摘要自《老子》、《莊子》、《周易》、《大學》及《禮記》等古典文學的精華，並以歷朝歷代的藝術、建築等為例，講述何謂「天人合一」？何謂「大道至簡」？更進一步剖析，所謂「百姓日用即為道」與「人間佛教」的關係在哪裡？可讓與會者通盤了解該從何處出發？該往哪裡前進？以擁有離苦得樂的自在人生。

講座免費開放給所有大眾參與，並有現場即席將中文翻譯為英語，講座地點在佛光山光明寺，地址：6555 Hoffner Ave., Orlando, FL 32822，聯絡電話：407-281-8482。