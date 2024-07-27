完善人口普查資料庫網站參與一小時線上視訊研究可獲40元報酬

美國聯邦人口普查 局正與CEDSCI和RTI International合作，尋找參與者參加關於該網站的研究，以改善data.census.gov網站的資料傳播。每名參與者大約花費一小時上線，並可獲得40元的酬勞。

具體參與者的資格要求希望符合以下一項或多項標準：1.使用data.census.gov或其他統計網站(例如人口/經濟數據)進行研究或決策；2.有下載和使用資料庫的經驗；3.最近使用過美國人口普查局資料庫。現任聯邦僱員可以在下班時間參與這項研究，但不符合獲得40元酬勞的資格。

這項研究會議約60分鐘，透過Microsoft Teams與RTI人員進行虛擬視訊會議。研究已於7月23日開始，至8月13日(周二)結束。

另據指出，現任聯邦僱員可以在下班時間參與這項研究，但不符合獲得40元酬勞的資格。

有興趣的參與者得填寫簡短問卷，訪問連結：https://research.rm.census.gov/jfe/form/SV_3vGixRNbURopVf8，或聯絡Patrick Hsieh，電話312-777-5234，電子郵件[email protected]以獲取更多資訊，並在電話或郵件中提及代碼「Data Website」。