2024搬家詐騙 佛州登全美之最 邁阿密最嚴重

搬家本身就很麻煩，而有些人在搬家時遭遇詐騙更是另人頭痛。根據Hire A Helper的新報告，2024年1月至5月底間，全美搬家詐騙比率最高的地方位在佛州 ，平均每262次搬家就有1起搬家詐騙投訴。

該州邁阿密和聖露西港(Port St. Lucie)是受搬家詐騙影響最嚴重的城市，每75次及71次搬家就有1次詐騙。

該報告審查了向聯邦汽車運輸安全管理局(Federal Motor Carrier Safety Administration)提出、針對搬家公司的投訴，其中包括搬家工人未到場、「挾持貨物」(hostage loads)等的投訴。

在全美，2024年搬家詐騙和相關詐欺較去年減少了9%。其中造成的總經濟損失預計為3220萬元，比去年增加5%。

2024年迄今為止，一般的搬家騙局已使美國民眾損失的金額中位數為431元，比去年高出23%(中位數為350元)。其中，報價和收費問題(18%)、欺騙性商業行為(16%)和缺少文件(14%)是2024年迄今為止最常見的搬家詐騙。

全美各州中，俄亥俄州 及亞利桑納州的搬家詐騙案下降幅度最大，為77%及72%。

阿拉巴馬州 及北卡的搬家詐騙則為上升幅度排名之首，增加106%及96%。

2024年喬治亞州的搬家詐騙增加了14%，每2718起搬遷就有1起遭投訴。

亞特蘭大-沙泉市-羅斯威爾(Atlanta-Sandy Springs-Roswell)地區的詐騙率是全州最高的，增加了19%。

研究指稱，大多數詐騙，就像大多數搬家一樣，都發生在夏季。

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